Jeux olympiques de Tokyo : Team USA annonce sa pré-sélection de 44 joueurs

Après le camouflet de la dernière Coupe du monde, la fédération américaine a bien l’intention de repartir à la conquête du monde lors des Jeux olympiques de Tokyo, avec une équipe beaucoup plus talentueuse.

Pour cela, Jerry Colangelo a changé de stratégie, dévoilant une large pré-sélection de 44 joueurs, avec dans l’idée de boucler l’effectif de 12 joueurs début juin, bien avant le rassemblement de Las Vegas prévu en juillet. Évidemment, il y aura sans doute des forfaits et des blessures, mais le patron de la fédération américaine est confiant sur le fait qu’il y en aura beaucoup moins que l’an passé, et que Gregg Popovich disposera d’un effectif de rêve.

« La raison pour laquelle nous avons cette grande liste, c’est que beaucoup de choses arrivent, et qu’il y a beaucoup de variables », explique ainsi Jerry Colangelo. « Et qu’il est difficile de dire de ce qui va se passer du point de vue des blessures d’ici juin. Nous ne savons pas. Nous devrons donc surveiller et observer le reste de la saison. Mais quand nous sélectionnerons nos 12, ce seront 12 joueurs qui seront absolument prêts ».

La question, ce sera surtout de trouver un équilibre entre les joueurs qui ont accepté d’aller en Chine, lors de la dernière Coupe du monde, et les « revenants » qui avaient préféré faire l’impasse.

On compte ainsi neuf membres de l’équipe titrée aux Jeux olympiques de 2016 dans cette large pré-sélection (Harrison Barnes, Jimmy Butler, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Paul George, Draymond Green, Kyrie Irving, Kyle Lowry et Klay Thompson), sept de l’équipe titrée aux Jeux olympiques de 2012 (Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Kevin Love, Chris Paul et Russell Westbrook) et trois qui ont été champions du monde mais pas champions olympiques (Stephen Curry, Andre Drummond et Mason Plumlee).

C’est Gregg Popovich qui entraînera toujours l’équipe, avec Steve Kerr, Jay Wright et LLoyd Pierce en assistants.

LA PRÉ-SÉLECTION DE 44 JOUEURS

MENEURS/ARRIÈRES

Stephen Curry – Damian Lillard – Kyrie Irving – Chris Paul – Russell Westbrook – Mike Conley – Kemba Walker – Kyle Lowry – Marcus Smart – Derrick White – Malcolm Brogdon – James Harden – Klay Thompson – Bradley Beal – Devin Booker – DeMar DeRozan – Donovan Mitchell – Victor Oladipo – Joe Harris

AILIERS/AILIERS FORTS

LeBron James – Kevin Durant – Kawhi Leonard – Paul George – Jimmy Butler – Jayson Tatum – Jaylen Brown – Harrison Barnes – Khris Middleton – Tobias Harris – Gordon Hayward – Kyle Kuzma – Brandon Ingram

INTÉRIEURS

Anthony Davis – Bam Adebayo – LaMarcus Aldridge – Kevin Love – Montrez Harrell – Draymond Green – Myles Turner – Andre Drummond – Brook Lopez – Mason Plumlee – Dwight Howard – Javale McGee