Jeux olympiques de Tokyo : Team USA change de stratégie pour boucler son effectif

Tombés à la 7e place de l’échiquier mondial, les Etats-Unis seront très revanchards pour les Jeux olympiques de Tokyo et la fédération ne veut surtout pas revivre la même préparation. Un à un, les meilleurs joueurs se sont débinés pendant l’été, et Gregg Popovich et son staff ont été contraints de bricoler un effectif aussi modeste que déséquilibré. Résultat, une élimination dès les quarts-de-finale face à la France, et un immense camouflet.

Cette fois, la direction de Team USA veut obtenir des garanties et Jerry Colangelo, le grand patron de la sélection, a annoncé au New York Times qu’il avait eu « un très bon retour ». L’idée, c’est d’annoncer un groupe d’environ 40 joueurs d’ici la fin du mois. Une large pré-sélection de joueurs qui auraient déjà donné leur accord pour participer aux JO de Tokyo.

Contrairement aux autres années, l’idée est de boucler l’effectif définitif de 12 joueurs dès début juin, bien avant le rassemblement de Las Vegas prévu en juillet. Colangelo a rappelé que Gregg Popovich serait toujours aux commandes de l’effectif, et il lui faudra donc multiplier les réunions et les coups de fil pour définir ce roster pendant la saison régulière et les playoffs.