Jeux olympiques de Tokyo : LeBron James prendra sa décision en fin de saison

« C’est incroyable. Nous sommes très bien représentés pour défendre le drapeau rouge, blanc et bleu. C’est donc assez cool ». LeBron James s’est dit satisfait du nombre « spectaculaire » de Lakers dans la liste des 44 noms publiés par la fédération américaine pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été, où il apparaît en compagnie d’Anthony Davis, Kyle Kuzma, JaVale McGee et Dwight Howard. La franchise des Lakers est la plus représentée dans la pré-sélection publiée par la fédération américaine.

Toutefois, il n’est pas encore certain de répondre favorablement à l’appel de Team USA, comme pour la Coupe du Monde 2019 ou les JO 2016, alors qu’il sortait d’une victoire en Game 7 des Finals face aux Warriors.

« C’est toujours basé sur : en premier, mon corps, comment je me sens à la fin de la saison, alors que j’espère réussir un long parcours en playoffs. Et ensuite, il y a mon état d’esprit et ce qu’en pense ma famille. Donc il y a beaucoup de facteurs, mais mon nom est bien dans le chapeau », a-t-il déclaré.

Anthony Davis et Dwight Howard pour le motiver

S’il hésite un peu trop, l’ailier des Lakers pourra compter sur ses coéquipiers Anthony Davis et Dwight Howard pour le motiver. Le premier était le traditionnel « rookie » en tant que n°1 de la Draft 2012 aux JO de Londres et en garde un souvenir formidable aux côtés de Kobe Bryant, Carmelo Anthony, James Harden, Russell Westbrook, Chris Paul et consorts, assurant qu’il n’en serait pas là aujourd’hui sans cette aventure victorieuse.

« C’étaient mes gars, j’étais leur gars, leur rookie, » s’est-il remémoré, lui qui avait dû déclarer forfait pour blessure quatre ans plus tard. « Ça m’a juste aidé à devenir un professionnel assez tôt dans ma carrière. Ils m’ont montré comment travailler dur et j’ai en quelque sorte gardé ça tout au long de ma carrière. »

Pour Dwight Howard, la dernière campagne olympique remonte à 2008 à Pékin.

« Après plus de dix ans, qu’on me redemande à nouveau à participer aux Jeux olympiques, il n’y avait aucune chance pour que je refuse devant cette opportunité, » a confié l’ancien pivot du Magic. « Avoir une chance de remporter une médaille d’or, voyager à travers le monde, jouer au basket, hors de question que je décline l’invitation. Donc je suis super enthousiaste et heureux d’avoir cette opportunité. »

À 35 ans, LeBron James pourrait lui aussi vivre sa dernière aventure olympique, lui qui avait pris la médaille de bronze en 2004 puis la médaille d’or en 2008 puis 2012.