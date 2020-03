Et pendant ce temps-là, la ligue chinoise veut reprendre…

La saison NBA n’était pas encore suspendue quand ESPN a rapporté que la CBA, la ligue chinoise, avait demandé aux joueurs américains de revenir sur le sol chinois afin de préparer la reprise du championnat.

Elle reverra peut-être sa position sur le premier point, mais après l’annonce de nouvelles rassurantes suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement chinois, la CBA espère bien reprendre, avec toutes les précautions qui s’imposent.

« Il est demandé à tous les clubs de se préparer à la reprise de la CBA, au plus tôt le 2 avril » peut-on lire dans ce mémo. « Dans le même temps, toutes les équipes doivent se plier aux mesures préventives à l’échelle nationale et locale, continuer à renforcer la prévention de l’épidémie et les contrôles, faire leur travail pour donner des consignes de sécurité détaillées et fortes, et s’assurer de la bonne santé et de la sécurité de tous leurs membres. »

« Les détails concernant la reprise seront notifiés séparément » précise le communiqué, la CBA planchant sur plusieurs formats. ESPN évoque ainsi l’idée d’un rassemblement des vingt équipes dans une ou deux villes, pour finir la saison régulière et jouer les playoffs rapidement, sans les fans.

Environ 40 ressortissants américains – parmi lesquels Jeremy Lin, Tyler Hansbrough ou encore Ty Lawson – sont priés de revenir. En cas de refus, certains clubs auraient menacé les joueurs d’être bannis et leurs agents d’être suspendus deux ou trois ans, assurent plusieurs de ces derniers à ESPN. Et ce malgré les risques sanitaires et les difficultés actuelles pour se déplacer.

Mais une fois de plus, ce mémo avait été envoyé avant la suspension jusqu’à nouvel ordre de la saison NBA.