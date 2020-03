Sans Mike D’Antoni, Daryl Morey n’aurait pas échangé Clint Capela pour Robert Covington

C’est le transfert qui a officialisé la création des « Pocket Rockets ». Début février, les Rockets montent un échange à plusieurs équipes qui se résume (rapidement) par le départ de Clint Capela vers Atlanta et l’arrivée de Robert Covington en provenance de Minnesota.



Houston décide ainsi de ne plus évoluer avec un pivot traditionnel, pour jouer avec un « small ball » continu. Un choix risqué aux résultats mitigés depuis plus d’un mois, et qui a été validé par le coach des Rockets (et P.J. Tucker).

« Sans Mike D’Antoni, ce transfert n’aurait jamais eu lieu », a affirmé Daryl Morey dans le podcast de Zach Lowe. « Cela m’étonnerait que beaucoup de coaches aient validé ce transfert. En tant que GM, c’est un sacré pari. Si on n’a pas un coach qui le comprend, on ne peut pas faire ce genre d’échange. C’est tout simplement trop risqué. J’ai dit à Mike que j’allais faire ce transfert et que si un pivot était disponible on y jetterait un œil, mais qu’il était possible qu’on s’en passe. D’Antoni a répondu qu’il avait confiance en nous et c’était très important pour moi. »

Surtout que, rappelons-le, Mike D’Antoni est en fin de contrat et qu’il pourrait bien ne plus être le coach des Rockets d’ici quelques mois. Si c’est le cas, son successeur se retrouvera avec un effectif totalement déséquilibré car pour enfoncer le clou sur sa philosophie de jeu, la franchise texane a également signé Jeff Green et DeMarre Carroll.

Mais ils sont tous en fin de contrat, et cette expérience de « very small ball » pourrait ne pas survivre au prochain été, surtout si les playoffs sont ratés.