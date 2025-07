Memphis choisit Ryan Saunders comme premier assistant

Après avoir passé les trois dernières années dans les Rocheuses comme assistant, Ryan Saunders va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière après avoir accepté de s'engager pour les Grizzlies, où il évoluera en tant que premier assistant de Tuomas Iisalo.

Le fils du regretté Flip Saunders va changer de cap après le licenciement surprise de Mike Malone, remplacé par David Adelman en fin de saison.

Un CV bien rempli

Pour Memphis, c'est en tout cas une recrue de choix au regard du CV bien rempli du technicien de seulement 39 ans, avec une expérience d'un peu plus de deux ans sur le banc des Wolves comme coach principal, où il est devenu le plus jeune entraîneur de l'histoire, entre 2018 et 2021, mais aussi dix ans comme assistant aux Wizards et aux Wolves.

Ces trois dernières années à Denver ont également été fructueuses avec en point d'orgue le titre de champion NBA en 2023. Il retrouvera par ailleurs Kentavious Caldwell-Pope qu'il a côtoyé aux Nuggets de 2022 à 2024.

C'est le deuxième assistant engagé cet été par les Grizzlies qui avaient déjà recruté Brian Collins, ancien coach principal à Tennessee, et actuel coach de l'équipe de Summer League. L'ancien meneur Anthony Carter a quant à lui été remercié après avoir été assistant à Memphis pendant ces deux dernières saisons.