Paul George encore opéré du genou…

Alors que les Sixers continuent de croire au potentiel de leur « Big Three », malgré leur avalanche de blessures de la saison passée, voilà que l'on apprend par ESPN que Paul George passe déjà par la case opération !

En l'occurrence, « PG » a subi une arthroscopie au genou gauche –celui qui le gênait déjà à l'automne dernier– car il s'est blessé lors d'un entraînement estival. Il sera maintenant réexaminé en septembre, soit juste avant l'ouverture du « training camp ».

C'est évidemment un nouvel accroc pour Paul George, revanchard car frustré par la dernière saison de Philadelphie, qui l'avait vu poser ses plus faibles statistiques (16.2 points, 5.3 rebonds, 4.3 passes et 1.8 interception en 41 matchs) depuis 2014/15. Quand il reprenait, alors, après sa grave blessure à la jambe droite.

Désireux de vite tourner la page, tandis qu'il s'était arrêté dès le mois de mars à cause de toutes ses blessures à l'aine, à la main et donc au genou, le nonuple All-Star aura bien sûr à coeur de faire taire les critiques. D'autant plus quand on sait que des rumeurs de transfert ont récemment entouré son nom et qu'à 35 ans passés, il doit encore toucher plus de 162 millions de dollars (!) d'ici 2028.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 ☆ IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 ☆ IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 ☆ IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 ☆ IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 ☆ OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 ☆ OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 ☆ LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 ☆ LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 ☆ LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 41 33 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.