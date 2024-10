Paul George se blesse au genou

Le duel entre Zaccharie Risacher et Guerschon Yabusele a été éclipsé cette nuit par un bien triste fait de jeu. Sur une prise d’appui arrière, lors d’un « drive » de Jalen Johnson, Paul George a légèrement perdu pied, lui causant une « hyperextension » du genou gauche qui l’a contraint à sortir prématurément du terrain. Le verdict est rapidement tombé et l’ailier n’a pas été autorisé à revenir sur le terrain, devant se contenter de 12 minutes pour 8 points inscrits.

Toutes les théories et pires scénarios ont alors commencé à fleurir dans l’attente d’un verdict précis de la part du staff médical des Sixers. S’agit-il d’une simple hyperextension ? Les ligaments ont-ils été touchés ? Selon le diagnostic, la durée de l’indisponibilité de PG8 pourrait varier, de quelques jours à quelques semaines, voire plusieurs mois !

Aucun « back-to-back » cette saison ?

« On espère que ça va aller et qu’il va pouvoir revenir avec nous tout de suite », a confié Nick Nurse, coach de Philly. Pour sa part, Paul George a tenu à rassurer tout le monde : « J’ai senti qu’il y avait une hyperextension et j’ai tout de suite pensé qu’il fallait que je sorte et que je sois examiné, mais si vous voulez mon avis, cela ne me préoccupe pas trop ».

La veille, le président des Sixers Daryl Morey avait justement indiqué que la paire George-Embiid, très fragile, serait ménagée au maximum afin d’éviter les blessures. Du « load management » pur et dur.

« On va procéder intelligemment à ce sujet. L’un des points sera de faire en sorte que Paul George et Joel Embiid jouent le moins de « back-to-back » possible, pour ne pas dire aucun », avait-il déclaré.

Autant dire qu’une indisponibilité de Paul George serait un coup dur pour Philadelphie à une semaine de la reprise de la saison régulière. Alors même que Joel Embiid n’a toujours pas foulé les parquets.