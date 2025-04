Paul George et Tyrese Maxey veulent vite tourner la page de cette saison noire

Comme pour les Suns, les Sixers peuvent enfin souffler : la saison régulière est terminée. Après des mois de blessures, de défaites et de tristes performances, les joueurs de Philadelphie sont en vacances, et ce sera nécessaire pour reposer les corps de Joel Embiid, Paul George et compagnie, mais surtout les esprits.

Les attentes étaient énormes en octobre dernier, avant le début de cet exercice, donc plus dure est la chute, six mois plus tard, en avril.

« C’est évident qu’on n’imaginait pas finir 13e de la conférence Est », concède Paul George. « On a eu beaucoup de malchance pendant la saison avec les blessures, parce qu’on n’a pas réussi à être en bonne santé. On aurait voulu que ça fonctionne immédiatement. »

« La seule chose positive à retenir de ça, c’est qu’on ne peut pas faire pire »

L’ailier dit les choses encore autrement, et précise que toute la saison s’est jouée « dans le brouillard ». « Pour dire la vérité, on était dans le flou : un joueur revenait, un autre était blessé. Ce fut ce cycle pendant toute la saison. On n’a eu aucune régularité au niveau des joueurs », poursuit Paul George.

En clair, si Mike Budenholzer et les Suns n’ont jamais pu trouver la bonne formule pour faire jouer ensemble Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal, les Sixers, eux, n’ont pas vraiment eu le temps de trouver cette formule.

La mayonnaise n’a pas pris à Phoenix quand, à Philadelphie, elle n’a même pas été commencée…

« La seule chose positive à retenir de ça, c’est qu’on ne peut pas faire pire, non ? », tente de se rassurer Tyrese Maxey. « Cela nous offre une base. Tout ceux qui reviendront la saison prochaine devront avoir une attitude différente. On doit aborder l’été avec l’envie de beaucoup travailler, d’avoir des choses à prouver. Moi le premier. »

« On doit être optimiste vu le talent qu’on possède »

L’idée de prendre une revanche, Paul George en sait quelque chose. Car avec 16.2 points de moyenne à 43% de réussite au shoot et seulement 41 matches joués, l’ancien des Pacers ou des Clippers est passé à côté de sa première saison à Philadelphie. Alors qu’il a été payé 49.2 millions de dollars pour ça…

« Pour être honnête, ce fut une de mes saisons les plus difficiles, à cause de l’adversité sur et en dehors des parquets », confie « PG », plombé par son genou, son doigt, son aine, et qui veut effacer ces problèmes physiques. « Je n’ai pas abandonné malgré la frustration, j’ai continué de bosser, d’être positif, optimiste. »

« J’ai beaucoup appris sur moi-même, et pas uniquement, aussi sur l’équipe et la franchise. Tout le monde a appris », continue Tyrese Maxey, lui aussi gêné par des blessures. « Le dernier mois a été très dur pour moi car j’aime le basket et je voulais être sur le terrain. Je voulais aider. J’ai appris à m’en sortir, à savoir sur qui je pouvais compter. »

Désormais terminée, cette saison 2024/25 doit rapidement devenir un lointain (et mauvais) souvenir. « On doit être optimiste vu le talent qu’on possède », juge Paul George. « Pour l’avenir, j’espère qu’on pourra être en bonne santé, qu’on va travailler dur cet été. L’été sera différent, déjà pour moi, car je n’ai pas à penser à mon futur, à ma prochaine équipe. Je sais exactement où je suis et ce que j’ai besoin de faire pendant l’intersaison. »