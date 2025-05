Paul George échangé par les Sixers en compagnie de leur 3e choix ?

En signant Paul George l’été dernier pour 212 millions de dollars sur quatre ans, les Sixers avaient fait un énorme pari. Le résultat fut catastrophique et le contrat de l’ailier est désormais vu comme un énorme boulet…

Il faut dire que « PG13 » doit encore toucher 162.4 millions de dollars sur les trois prochaines années !

Sauf qu’en gardant leur choix de Draft, qui aurait pu partir au Thunder, et même en grimpant à la 3e place, Philadelphie a peut-être trouvé la solution pour se débarrasser de l’ancien des Pacers et des Clippers. Selon ESPN, les dirigeants des autres franchises s’attendent à voir les Sixers être actifs pour monter un échange, en utilisant ce choix de Draft (et potentiellement Ace Bailey) pour faire partir Paul George.

L’idée pourrait être de mettre la main sur Kevin Durant ou Lauri Markkanen, plus sûrs physiquement.

Bien sûr, il s’agit pour l’instant de spéculations venues d’autres franchises, et il n’est pas certain que les Sixers entretiennent de telles conversations… ni même que d’autres franchises soient très intéressées par Paul George.

Mais s’il y a bien une certitude au sujet de Daryl Morey, c’est qu’il n’a pas peur de faire bouger son effectif et de corriger rapidement ses erreurs, et un tel mouvement n’aurait donc rien de surprenant de sa part.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 ☆ IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 ☆ IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 ☆ IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 ☆ IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 ☆ OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 ☆ OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 ☆ LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 ☆ LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 ☆ LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 41 33 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.