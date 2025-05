La frustration domine chez Paul George

Le troisième choix de Draft obtenu lors de la « lottery » par les Sixers est un véritable lot de consolation après une saison régulière épouvantable, terminée avec seulement 24 victoires pour 58 défaites. Les arrivées de Paul George et des autres recrues avaient fait naître une ambition énorme et des espoirs certains.

Mais rien n’a fonctionné, du début à la fin. Pour l’ailier, c’était « super frustrant », comme il l’explique longuement dans le premier épisode de son podcast depuis fin février, après avoir pris la décision de le mettre en pause.

« On avait non seulement Tyrese Maxey et Joel Embiid, mais aussi Caleb Martin, Kelly Oubre Jr, Guerschon Yabusele, qui sortait de superbes Jeux olympiques. L’effectif était, du sol au plafond, rempli de talents, en plus de Maxey et Embiid. Le côté frustrant, c’est qu’on avait tout ça et qu’on n’a jamais réussi à être ensemble sur le terrain. On n’a pas su être en bonne santé, ni le rester » explique l’ancien des Pacers, du Thunder et des Clippers.

« On peut résumer la saison ainsi : ‘Comment faire alors que Joel n’est pas là ce soir ?’ »

Si l’ailier a eu des soucis physiques, le grand absent, ce fut évidemment Joel Embiid, qui n’a joué que 19 matches, entre mi-novembre 2024 et mi-février, et n’a jamais évolué à son meilleur niveau.

« Il faut le souligner : il a donné tout ce qu’il pouvait. Certains jours, il était blessé mais il voulait faire l’effort, essayer d’être sur le terrain avec nous. C’était un sacré défi », ajoute Paul George. « Le mérite revient au vestiaire. Durant ces moments difficiles, on est resté soudé. »

La déception des performances s’ajoutait à celle de voir le pivot se préparer pour finalement ne pas être capable de jouer, la faute à ses douleurs et ses blessures.

« Je ne peux qu’imaginer ce qu’il a ressenti durant ces journées. Je suis venu à Philadelphie pour jouer avec lui. Et il n’était pas là pour tel ou tel match », se lamente Paul George. « Alors comment allait-on faire ? On devait changer notre façon de jouer. On était toujours dans cette situation, à chercher, à devoir changer nos systèmes. On avait besoin que Maxey en fasse plus, que j’en fasse plus. On peut résumer la saison ainsi : ‘Comment faire alors que Joel n’est pas là ce soir ?’. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 ☆ IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 ☆ IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 ☆ IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 ☆ IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 ☆ OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 ☆ OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 ☆ LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 ☆ LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 ☆ LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 41 33 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.