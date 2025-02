Pour se concentrer sur les Sixers, Paul George met son podcast sur pause

Plus les semaines passent, et plus la saison des Sixers ressemble à un cauchemar. Il n’y a qu’à observer les prestations de Paul George pour comprendre que quelque chose ne va pas… même si cette nuit, il y a eu du mieux face aux Knicks.

Auteur de l’une de ses pires saisons en carrière sur le plan statistique (16.2 points, 5.2 rebonds, 4.2 passes et 1.8 interception à 43% au tir et 36% à 3-points…), l’ailier de bientôt 35 ans a donc décidé de se concentrer à fond sur le jeu pour tenter de sauver les meubles. Pour ce faire, il ne sortira plus de nouvel épisode de son podcast !

« Ce n’est un secret pour personne, mais cette saison n’est jusqu’à présent pas celle que l’on imaginait » a-t-il expliqué pour se justifier. « Lorsque j’ai signé à Philadelphie, mon objectif était de ramener un titre à ces fans incroyables, et je reste toujours optimiste à ce sujet… Maintenant, je tiens à informer tout le monde que je vais prendre une pause après l’épisode d’aujourd’hui, pour me concentrer sur mon rétablissement physique et mental et pour aider l’équipe à aller vers notre objectif, qui est de terminer fort la saison et de nous donner une chance de nous battre pour le titre. »

Lancé en 2023, le podcast de Paul George, intitulé « Podcast P », est l’un des plus suivis parmi ceux lancés par les basketteurs. De plus en plus raillé pour ses performances, bien en deçà de son statut de nonuple All-Star titulaire d’un contrat de… 212 millions de dollars sur quatre ans, « PG » accumule les pépins physiques (genou, main) à l’image de Joel Embiid, l’autre star des Sixers.

À deux mois de la fin de saison, Philadelphie n’est même plus dans le Top 10 de la conférence Est et on ignore si les troupes de Nick Nurse pourront se relever, malgré un effectif initialement construit pour aller loin. Sans parler de Joel Embiid, ce n’est en tout cas pas avec un Paul George à ce niveau qu’ils iront quelque part…

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 38 32 43.2 35.5 81.3 0.6 4.6 5.2 4.2 2.4 1.8 2.5 0.5 16.2 Total 905 34 44.0 38.3 85.3 0.8 5.4 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.