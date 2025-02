Une nouvelle grosse soirée de galère pour Paul George

Pour avoir un bon aperçu de la soirée d’enfer vécue par Paul George sur le parquet des Nets, il faut jeter un œil sur cette action au milieu du second quart-temps. L’ailier des Sixers venait d’être servi à proximité de la ligne des lancers-francs, dans l’optique de jouer son isolation.

Mais il n’a pas vraiment eu le temps d’enclencher quoi que ce soit, car un second défenseur est venu le trapper. Repoussé quasiment au niveau de la ligne médiane, il a tenté de trouver Kelly Oubre Jr, mais sa passe était trop haute : ballon perdu.

« Ils m’ont pris à deux à chaque fois que j’avais le ballon, sur le ‘pick-and-roll’ quand j’étais en haut. J’ai essayé de contrer ça en jouant avec mes coéquipiers, essayer de faciliter le jeu. On a obtenu de bons tirs pour la plupart, mais pas assez de tirs convertis », regrette Paul George.

Gêné par sa la main gauche

Son coach Nick Nurse remarque que les Nets l’ont même pris à deux dans le jeu sans ballon. « Donc il n’avait pas vraiment le choix, de faire circuler le ballon », note le technicien dont le joueur, dans son rôle de facilitateur, n’a généré que 4 passes décisives. On retient surtout sa très mauvaise soirée au niveau du tir : 1/7 dont 0/5 de loin, pour 2 petits points, en 37 minutes.

Une sortie qui fait d’autant plus tache que les Sixers étaient privés de Joel Embiid et Tyrese Maxey. « PG » était donc très attendu, mais ce sont Kelly Oubre Jr. et Quentin Grimes, 30 points chacun, qui ont assuré au « scoring » dans la courte défaite des Sixers.

Se pose alors la question de son état physique. Récemment bloqué à l’infirmerie pendant cinq matches pour une déchirure d’un ligament à l’auriculaire gauche, il joue blessé depuis. « Il dit que ça s’améliore, mais je ne sais pas à quelle échelle. Je remarque des soucis de dribble avec sa main gauche, qui ne se terminent pas nécessairement en ballon perdu, mais il y a un manque de rythme », constate d’ailleurs Nick Nurse.

Une coupure bienvenue

En conséquence, « cela a probablement un effet à la fois sur son tir et son jeu de passe. L’efficacité n’est pas terrible depuis qu’il s’est blessé au doigt. On espère que ça va guérir et que les choses vont s’améliorer. Il a manqué cinq matchs avant ça aussi. Juste avant, il commençait vraiment à se retrouver. Donc on espère le ramener dans ce rythme à un moment donné. »

Avant ce passage à l’infirmerie, la recrue venue des Clippers avait en effet signé son mois de compétition le plus accompli sous ses nouvelles couleurs : 20.5 points de moyenne à 47% aux tirs en janvier. Depuis, il tourne difficilement à 10 points de moyenne.

« Ce soir, c’était difficile. Ces deux dernières semaines ont été difficiles niveau physique », convient Paul George qui voit la coupure du « All-Star Weekend » comme une pause « vraiment nécessaire ». Selon lui, la douleur a « pratiquement disparu », mais elle se réveille par séquence au moment de s’appuyer sur la main gauche. « C’est frustrant, mais c’est comme ça. »

À voir si une bonne semaine sans jouer – les Sixers accueillent les Celtics jeudi 20 février – peut lui permettre de récupérer suffisamment.

