Paul George va jouer avec une blessure à la main…

Après cinq matches manqués puisqu’il s’était retourné l’auriculaire, Paul George a retrouvé les parquets face au Heat. Il en a profité pour donner des détails sur sa blessure, à l’auriculaire gauche donc, qui est tout de même sérieuse.

« C’était étrange. Mon auriculaire était plié et j’ai pensé que j’avais une crampe ou quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas le bouger. Je sais maintenant que j’ai un tendon déchiré », confirme l’ailier des Sixers. « Tout le processus consiste désormais à le maintenir le plus droit possible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

C’est pourquoi Paul George a joué cette rencontre avec une attelle noire au petit doigt gauche. « Il s’agit d’être à l’aise en jouant, en dribblant avec ma main gauche. Il y a des petits picotements quand il y a un contact avec le ballon, mais j’essaie de faire avec. C’est une question de sensations », relate-t-il.

Au moins six semaines avant d’être libéré de cette blessure

Avec seulement 9 points à 3/10 au shoot dans la défaite face au Heat, le joueur de Philadelphie a clairement montré qu’il n’était pas encore à l’aise avec sa situation. Même si, au moins, il peut jouer alors qu’il a déjà manqué 19 matches cette saison. « C’était génial de rejouer. Je suis loin d’avoir retrouvé mon rythme, mais je pense ne pas en être loin. J’essaie de faire confiance à cette attelle », glisse l’ancien des Pacers et du Thunder.

Comment va-t-il gérer cette déchirure d’un ligament sur le long terme, lui qui peine à évoluer à son meilleur niveau cette saison ? D’ailleurs, pour combien de temps doit-il composer avec cette blessure ? « Au moins six semaines », répond « PG ». « Avec un peu de chance, la cicatrisation ira jusqu’à l’os. Heureusement, aucune opération n’est nécessaire. Mais oui, on m’a dit que ce sera au moins six semaines. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 31 32 42.5 36.9 82.3 0.6 4.8 5.5 4.6 2.5 1.7 2.7 0.4 16.9 Total 897 34 44.0 38.4 85.3 0.8 5.4 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.