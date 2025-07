David Adelman veut mieux contrôler le temps de jeu de Nikola Jokic

Le manque de profondeur des Nuggets la saison passée a été un souci, largement commenté. Avec 36.7 minutes par match, Nikola Jokic n'a ainsi jamais autant joué en carrière, et David Adelman sait que le sujet est important.

« Nous savons que l'une des choses les plus importantes que nous devons faire la saison prochaine est de prendre soin de lui (Nikola Jokic) et de nous assurer qu'il soit la meilleure version de lui-même si nous avons la chance de nous qualifier pour les playoffs » explique ainsi le « head coach » des Nuggets. « Alors oui, c'est une préoccupation. Mais il faut en parler. Il faut le faire de la bonne manière. Et c'est ce que nous allons faire. »

Pour soulager le triple MVP, David Adelman compte sur les renforts, en espérant que Jonas Valanciunas soit bien dans l'effectif à la rentrée, mais également sur Cam Johnson, Bruce Brown ou encore Tim Hardaway Jr.

Une rotation plus large espérée

« Le fait d'avoir plus de profondeur permet d'avancer tout au long de la saison. Avec les jeunes qui rentrent sur le terrain, on espère que cela offre un mélange de jeunesse et d'expérience que nous avons acquise », continue ainsi David Adelman. « Mais encore une fois, tout cela se mérite. Et nous ne sommes qu'en juillet. »

Ce n'est en effet qu'au fil des rencontres que le coach déterminera ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas.

« En ce moment, les gars devraient travailler pour gagner ces places, gagner ces minutes. Ensuite, je pense que les combinaisons se mettront en place d'elles-mêmes. C'est comme ça qu'on trouve ce qui va bien ensemble, les gars qui vont bien s'entendre avec certains de nos titulaires, qui vont de leur côté rester jouer avec les remplaçants. On aimerait vraiment avoir une longue rotation pour commencer la saison et laisser les choses se mettre en place naturellement au fil des mois » conclut ainsi David Adelman sur le plan qu'il a en tête pour la prochaine campagne.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 70 37 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.