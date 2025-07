Nouveau citoyen italien, Donte DiVincenzo pourrait jouer l’Euro

Juste à temps. Donte DiVincenzo a obtenu son passeport italien lundi annonce Basketnews, la conclusion attendue de tractations longue durée entre l'arrière des Wolves et la sélection italienne. La Squadra Azzurra pourrait ainsi être renforcée par la présence de “DDV” pour le prochain EuroBasket, qui débute le 27 août prochain.

Les discussions entre Donte DiVincenzo et la Squadra Azzurra remontent à avant les JO de Paris 2024, avant que le joueur de 28 ans ne se rétracte après être devenu père de famille. Le shooteur de Minnesota avait toutefois répété à plusieurs reprises son envie de porter le maillot du pays de ses grands-parents paternels, et de s'y inscrire dans la durée.

“Je veux donner ma disponibilité à moyen et long terme” avait-il assuré à la Gazzetta dello Sport. “Je ne suis pas intéressé pour donner un été à la sélection nationale et dire au revoir à tout le monde. Je veux être disponible pour les prochaines années.”

“Mes chances de jouer l'Euro ? Je pense qu'elles sont assez bonnes, nous sommes tous sur la même longueur d'onde” avait-il insisté en avril après une nouvelle rencontre avec les dirigeants de la fédération italienne. “Ce serait génial de représenter l'Italie. Maintenant, on doit juste attendre que les documents arrivent.”

Ce qui est désormais chose faite, pour le plus grand plaisir de sa famille. “Ils sont tous fiers de mon choix, ils espèrent vraiment que ce projet va se concrétiser. Même ma petite amie, qui a des racines italiennes, pousse dans ce sens.”

L'Italie pourrait s'offrir un sérieux renfort avec Donte DiVincenzo, auteur d'une saison solide chez le finaliste de la Conférence Ouest (11.1 points à 39.7 % à 3-points, 3.6 rebonds, 3.6 passes). Elle figurera dans le groupe C, assez relevé avec notamment l'Espagne et la Grèce, mais aussi la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et Chypre, un des pays organisateurs.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.0 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.0 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.6 1.6 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5 2024-25 MIN 62 26 42.2 39.7 77.8 0.5 3.2 3.7 3.6 1.8 1.2 1.6 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.