La sélection italienne veut toujours Donte DiVincenzo

Après le rendez-vous manqué de Paris 2024, la fédération italienne ne désespère pas dans le dossier Donte DiVincenzo. L’arrière des Wolves, aux origines transalpines, tourne autour de la Squadra Azzurra depuis son arrivée en NBA en 2019. « DDV » aurait également pu participer aux Jeux olympiques 2024 avec l’Italie mais avait finalement choisi de couper l’été dernier, évoquant des incompatibilités de timing alors qu’il venait de devenir papa.

Les Italiens avaient finalement échoué dans leur mission pour voir la capitale française, battus lors du TQO de Porto Rico par l’équipe locale, puis en demi-finale par la Lituanie.

Le quotidien Tuttosport, repris par Basketnews, annonce ce mardi que Donte DiVincenzo et la fédération italienne ont repris les discussions pour voir l’ancien joueur des Knicks participer au prochain Eurobasket, pour lequel l’Italie a validé son billet. Donte DiVincenzo avait déjà effectué la saison passée les démarches pour obtenir un passeport italien, et avait évoqué à la Gazzetta dello Sport son envie d’évoluer sous les couleurs du pays de ses grands-parents paternels. « J’ai vraiment hâte de me mesurer au basket FIBA et j’ai toujours chéri le désir de jouer avec l’équipe nationale italienne » avait-il assuré. « Ce serait vraiment magnifique de pouvoir représenter le pays dont une bonne partie de ma famille vient. »

Une volonté de s’inscrire dans la durée

L’Italie s’éviterait ainsi un deuxième échec autour d’un joueur à la double culture américano-italienne, après avoir longtemps espéré Paolo Banchero. L’intérieur du Magic a finalement privilégié Team USA, avec laquelle il a notamment disputé la Coupe du monde 2023. Donte DiVincenzo occuperait ainsi la place octroyé aux joueurs naturalisés, et avait assuré que s’il venait à porter le maillot italien, ce ne serait pas l’affaire d’un « one-shot ».

« Je veux donner ma disponibilité à moyen et long terme » avait-il clamé à la Gazzetta dello Sport. « Je ne suis pas intéressé pour donner un été à la sélection nationale et dire au revoir à tout le monde. Je veux être disponible pour les prochaines années. »

Donte DiVincenzo apporterait son talent sur les lignes arrières, autant par la qualité de son tir extérieur, même moins bien réglé cette saison (36.9% contre 40.1% la saison passée), que par ses capacités défensives.

L’ancien de Villanova va d’abord reprendre le fil de sa première saison à Minnesota, puisqu’après une blessure à l’orteil qui l’a écarté depuis mi-janvier, il a pu reprendre dernièrement l’entraînement. Selon Shams Charania, il pourrait participer à un des matchs du « road trip » débuté par les Wolves lundi soir par une victoire renversante à Oklahoma City avant d’aller chez les Lakers jeudi, le Jazz vendredi et les Suns dimanche.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.0 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.0 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.6 1.6 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5 2024-25 MIN 40 26 39.7 36.9 82.0 0.6 3.1 3.7 3.6 1.6 1.2 1.8 0.2 11.0 Total 394 26 42.4 37.5 77.6 0.9 3.4 4.3 2.8 1.8 1.2 1.4 0.3 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.