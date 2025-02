Comment les Wolves sont revenus de l’enfer face au Thunder

0,1%. C’est la « probabilité de victoire » de Minnesota estimée par ESPN à 9 minutes et 34 secondes de la fin du quatrième quart-temps lundi, contre le Thunder.

OKC menait alors 108-86 dans un match à sens unique, géré de main de maître par le leader de l’Ouest. Puis tout a changé de A à Z, de nulle part, pour un succès XXL des visiteurs 128-129. « Cette victoire, c’est comme s’il n’y avait aucune chance qu’elle se produise, même en enfer » en a été soufflé Nickeil Walker-Alexander. Mais comment les Wolves se sont tirés d’une situation pareille, contre un des cadors de la ligue dans des circonstances pareilles ?

Miser sur l’attaque du cercle plutôt que les prières de loin

Parmi les meilleures équipes de la ligue à 3-points cette saison, Minnesota n’a pas pu faire tomber la foudre sur le Thunder au Paycom Center. Très maladroits en première période (4/18 derrière l’arc), les Wolves ont dû changer leur fusil d’épaule. Et ils ont su s’adapter aux aléas d’un match rocambolesque.

Le Thunder était déjà privé de Chet Holmgren, laissé au repos, et a en plus perdu Isaiah Hartenstein pour de bon en début de troisième quart-temps, après avoir reçu un coup au visage en première période. Sans ses deux protecteurs d’arceau, Oklahoma City était davantage exposé. Et Minnesota s’en est donné à coeur joie.

« C’est tellement frustrant de jouer cette équipe parce qu’ils font une tonne de fautes, vraiment » a analysé l’entraîneur Chris Finch en conférence de presse. « Ils font tout le temps faute. Et vous ne pouvez pas vraiment toucher Shai Gilgeous-Alexander de l’autre côté. C’est quelque chose de très frustrant, et cela demande une grande force mentale d’essayer de jouer face à ça. Nous avons finalement pu attaquer le panier et forcer la décision par nous-même, et nous en avons été récompensés. »

De six fautes provoquées au repos, les Wolves ont terminé le match avec 30 coups de sifflet en leur faveur. Pour un 34/39 aux lancers-francs, dont un impeccable 22/22 dans le quatrième quart-temps et la prolongation. Et Minnesota termine avec seulement neuf paniers à 3-points inscrits.

Oklahoma City a réussi à contenir vingt fois un adversaire sous les 30% de loin cette saison pour un bilan de 18-2. Les deux défaites ? Toutes les deux contre les coéquipiers d’Anthony Edwards…

Anthony Edwards préservé, les remplaçants responsabilisés

« Ant-Man » n’a d’ailleurs pas été particulièrement à la fête lundi. Pas dans le rythme, très bien pris par la défense d’OKC, l’arrière s’est fréquemment empêtré dans la toile du Thunder. Il s’est même laissé gagner par la frustration, récoltant une faute offensive pour avoir écarté Gilgeous-Alexander après un écran. Chris Finch a alors tranché dans le vif en se privant de sa star durant une large partie du quatrième quart-temps et de la prolongation.

Un sacré pari, alors que de nombreux autres cadres (Julius Randle, Rudy Gobert et Donte DiVincenzo) manquaient déjà à l’appel et que Naz Reid avait été touché à la cheville en fin de troisième quart. Mais un pari gagnant.

Chris Finch a compté sur un cinq improbable pour revenir dans le coup avec Rob Dillingham, Nickeil Alexander-Walker, Terrence Shannon Jr, Jaden McDaniels et Naz Reid sur le parquet. Sans complexe, les jeunes joueurs du banc ont redonné vie aux Wolves. « On était juste en feu, à essayer de nous battre pour revenir dans ce match » a raconté à NBA TV Terrence Shannon Jr, héros du soir avec ses 17 points dont 11 dans le 4e acte, et 10 rebonds. « On a fait tout ce que l’on pouvait pour y parvenir. On n’a rien fait de spécial, on s’en est juste tenu à notre plan de jeu, à ce que le coach nous avait demandé. »

« Cette équipe se bat, elle l’a toujours fait » a souligné Chris Finch. « On ne joue pas toujours le plus beau des baskets. Mais elle se bat depuis un long moment. Les gars en sortie de banc ont été phénoménaux. C’était évident par séquences que nous étions un peu courts en carburant, nous n’arrivions pas à mettre quelque chose en place. Mais le rythme du match a changé quand les remplaçants sont entrés. »

Jaden McDaniels finit meilleur marqueur avec 27 points, Terrence Shannon Jr. a, lui, battu son record en carrière qui datait… du dernier match contre OKC (13 unités). Et Anthony Edwards dans tout ça ? Chris Finch a expliqué qu’il souffrait du mollet tout le match et c’est pourquoi il avait autant ciré le banc. Avant de revenir en fin de prolongation pour signer un contre aussi décisif que spectaculaire sur Shai Gilgeous-Alexander à 13 secondes de la fin. « Cela m’a demandé tout ce que j’avais en moi » a-t-il réagi. « Ce qui est dingue, c’est que je n’ai pas l’impression d’avoir sauté si haut. »

BLOCKED BY ANTHONY EDWARDS pic.twitter.com/mny4eUEksW — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 25, 2025

Couper Shai Gilgeous-Alexander de ses coéquipiers

« SGA » avait jusque-là été dans ses standards avec 39 points, 10 rebonds et 8 passes. Mais le Canadien n’a pas pu peser autant qu’à l’accoutumé dans les (rares) fins de match serrées.

Les Wolves ont fait le choix, comme lors des deux derniers matchs entre les deux équipes, d’offrir un traitement de faveur à « SGA » pour limiter son impact dès la ligne médiane passée. « On a fait du bon boulot avec les prises à deux sur lui, faire qu’il n’ait pas le ballon en mains » résume Terrence Shannon Jr. « C’est à peu près ce que l’on voulait faire et vivre avec ce que pourraient faire les autres joueurs du Thunder. »

À la nuance près que cette fois, Minnesota a attendu d’être au fond du trou pour opter pour ce plan. « Nous ne voulions pas commencer le match ainsi, nous pensions qu’ils seraient plus que prêts pour cela » a admis Chris Finch après le match. Mieux vaut tard que jamais, puisque OKC n’a shooté qu’à 8/37 au cumulé sur le quatrième quart-temps et la prolongation, 5/29 si l’on excepte « SGA ».

Le Thunder a obtenu des bons tirs, mais n’a pas sanctionné. Et il a fini par le payer cher. Les Wolves égalent le plus gros comeback de leur histoire, le quatrième de l’ère du « play-by-play » depuis 1997-1998 dans toute la NBA avec 24 points de retard dans le quatrième quart-temps avant de l’emporter.