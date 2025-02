Les Wolves signent un des comebacks de la saison face au Thunder !

Les Wolves sont décidément incorrigibles. Capables du pire comme du meilleur, ils sont passés par tous les états lundi à Oklahoma City, avant de s’offrir le leader de l’Ouest dans un match renversant (128-131, après prolongation). Et Minnesota s’offre une deuxième fois le Thunder en à peine deux semaines !

Pour cela, les fans de Minneapolis ont dû se montrer patients, voire très patients. Dès la première période, OKC est dans le ton des deux côtés du terrain. Le tandem Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams fait le boulot pour alimenter la marque, quand les Wolves se tirent rapidement une première balle dans la patte avec deux fautes rapides pour Mike Conley et Naz Reid, en plus des absences de Julius Randle, Rudy Gobert ou Donte DiVincenzo.

Minnesota est dans la résistance dans le premier quart-temps avec un passage en défense de zone, et s’en sort grâce à son activité au rebond offensif et une belle entame de Jaden McDaniels.

Mais à force de faire l’élastique autour des six points d’écart, il finit par rompre. Les locaux haussent le ton défensivement et accélèrent dès qu’ils en ont l’occasion en contre-attaque. Les Wolves sont au bord de la rupture.

Naz Reid continue de se déchirer au tir (1/8 à la pause) et à l’image de son intérieur, tout Minnesota galère offensivement. Même en manquant quelques tirs ouverts, le Thunder s’échappe irrésistiblement avec un bon passage d’Aaron Wiggins et Cason Wallace pour accompagner Gilgeous-Alexander, déjà à 20 points au repos. OKC termine par un 14-5 et rentre aux vestiaires avec 19 points d’avance (64-45).

22 points d’écart à la fin du troisième quart

Et l’écart continue d’enfler, possession par possession. Le Thunder alterne entre la réussite extérieure de Jalen Williams et l’agressivité de « SGA » pour atteindre les 25 points d’avance au coeur du troisième acte (80-55).

Anthony Edwards est partout pour les Wolves en bien (5 rebonds, 5 passes dans le seul 3e quart) comme en mal (3 fautes, 2 balles perdues), et on voit mal alors comment Minnesota pourrait renverser une situation bien compromise : 102-80 après 36 minutes. Mais l’impensable se produit. Jusque-là en total contrôle, le Thunder déjoue soudainement complètement en attaque malgré de nouvelles bonnes positions. Et Minnesota trouve l’énergie du désespoir par ses louveteaux Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr.

Ce dernier prend le rôle d’Edwards comme leader offensif et prend confiance. Encore menés de 16 points à un peu plus de quatre minutes de la fin, les visiteurs ont toutefois le vent dans le dos, quand celui-ci se fait contraire pour Oklahoma City, qui ne marque plus un point du quatrième quart ! Chris Finch se passe de nouveau d’Edwards, laissé sur le banc mais Shannon se signale encore, au contre comme à la finition. Sans Isaiah Hartenstein, touché au nez dans le troisième quart, pour protéger le cercle, OKC prend l’eau de toute part, et McDaniels signe la dernière vague avec cinq points dans la dernière minute, dont le lancer-franc de l’égalisation à 11,9 secondes de la fin.

Oklahoma City retrouve un peu d’élan, mais Minnesota tient bon, même sans Edwards au passage sur le banc prolongé. La prolongation est étouffante, avec un 3/17 au tir cumulé pour les deux équipes. Mais les Wolves sont plus agressifs avec un 8/8 aux lancers-francs pour le trio Reid – McDaniels – Alexander-Walker, si précieux. Le Thunder a tout de même la balle de match dans les mains de Gilgeous-Alexander mais Edwards se signale cette fois avec un superbe contre par derrière ! L’ultime tentative de « SGA » pour finalement égaliser ne donne rien, le braquage des Wolves est total.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du jamais-vu dans l’histoire de la NBA ! Il fallait être sacrément optimiste pour imaginer les Wolves se sortir d’une pareille situation. Aucune équipe en déplacement chez une équipe au-dessus des 80% de victoires ne s’était imposée après avoir débuté le quatrième quart-temps avec au moins 20 points de retard.

– Les choix forts de Chris Finch ont payé. Bousculé, Anthony Edwards a longtemps symbolisé les difficultés de Minnesota. Alors son coach s’est tout simplement passé de sa star ! Les lieutenants ont parfaitement pris le relais, des 27 points de Jaden McDaniels au double-double du rookie Terrence Shannon Jr (17 points et 10 rebonds), le facteur X du match. Et Edwards s’est finalement montré décisif en défense pour clore les débats.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.