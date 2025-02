Naz Reid et les Wolves font sensation face au Thunder !

Suivre la saison des Wolves n’est pas de tout repos. Deux jours après une défaite rageante face à l’équipe B des Bucks, les hommes de Chris Finch l’ont emporté face à un Thunder disposant de la majorité de ses cadres (116-101), là où l’équipe du Minnesota s’est présentée très diminuée (Julius Randle, Rudy Gobert, Mike Conley…).

Pour compenser, les locaux ont compté sur l’une des meilleures sorties de la saison de leur habituel 6e homme, Naz Reid (27 points, 13 rebonds et 7 passes). Celui-ci, dans une configuration « small ball » des Wolves pour démarrer la rencontre, a fait de gros dégâts dans la raquette du Thunder, en ayant plus de mal à convertir derrière l’arc, d’où il excelle encore cette saison.

L’intérieur local a signé une solide entame de rencontre pour permettre aux Wolves de s’envoler au score après 12 minutes (37-24). Et après une bonne séquence d’une surprise, le rookie Terrence Shannon Jr, très agressif vers le cercle et auteur de son record en carrière.

Le Thunder n’a jamais mené

Grâce à cet improbable duo Reid – Shannon Jr, les locaux ont accentué cet avantage dans les minutes suivantes pour prendre 17 points d’avance (54-37). Jalen Williams a alors décidé de secouer sa formation en signant un 8-0 à lui tout seul. La meilleure équipe de la ligue, qui n’a jamais mené dans cette partie, a ainsi terminé la première période sur une meilleure note (64-56).

Sur un dunk de Shai Gilgeous-Alexander peu après la pause, le Thunder a fini par égaliser (68-68). Tout était à refaire pour les Wolves, qui ont instantanément repris leurs distances derrière deux paniers primés de suite de Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker (79-70).

Les locaux ont viré en tête de 10 points (97-87) à l’issue de cette période et ont continué à remporter la bataille physique et de l’énergie dépensée. À l’instar de cette nouvelle séquence où Naz Reid allait contrer Kenrich Williams, avant d’enchaîner avec un « hook » main gauche (105-89). Deux minutes plus tard, le très bon Jaden McDaniels remportait également son duel dos au panier. C’en était trop pour les visiteurs, limités à 14 points dans le quart-temps et qui envoyaient ses remplaçants à quatre minutes de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le poster d’Edwards sur Holmgren. Après son 10/33 aux tirs face aux Bucks deux jours plus tôt, l’arrière des Wolves, qui n’a pas fini un match avec 50% de réussite aux tirs en février, a encore connu une soirée d’adresse difficile : 23 points à 5/18 aux tirs, avec une sélection parfois douteuse. Il a au moins trouvé un moyen de galvaniser le public du Targer Center en allant « postériser » Chet Holmgren dès le premier quart-temps.

– Les Wolves n’ont pas souffert du manque de taille. Sans leur paire Randle – Gobert pour batailler face au duo Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein d’en face, on aurait pu imaginer les Wolves souffrir de ce manque de centimètres. Cela n’a pas vraiment été le cas tant Naz Reid, relayé par un Luka Garza hyperactif au rebond offensif, a tenu la raquette et reçu le soutien de ses coéquipiers. Les Wolves ont par exemple remporté de peu la bataille du rebond et marqué autant de points que leurs adversaires dans la raquette (56-56).

– Soirée difficile pour Shai Gilgeous-Alexander. À l’instar de la star d’en face, « SGA » a signé une toute petite soirée d’adresse, ce qui est beaucoup plus rare pour lui. La superstar du Thunder, qui s’est rapprochée du triple-double, a eu beaucoup de mal à finir au cercle. Bien pris par la défense adverse, il a toujours trouvé un moyen de s’offrir une voie vers le cercle, mais au prix de sérieux efforts sur le « drive » qui l’ont sans doute fait manquer de lucidité pour finir, avec toujours un bras des Wolves qui traîne.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.