Rudy Gobert en colère après une nouvelle défaite frustrante des Wolves

Depuis le début de saison, le mot déception est collé aux performances des Wolves. Les semaines passent et, régulièrement, Rudy Gobert et ses coéquipiers livrent des prestations frustrante, conclues par des défaites évitables. Le dernier exemple est un des plus frappants : recevoir Milwaukee sans Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard.

Malgré des conditions favorables, les joueurs de Minnesota n’ont jamais su emballer le match, ni en prendre le contrôle face à des Bucks limités mais sérieux et combatifs. Ainsi, la défaite a plané sur la rencontre du début à la fin, avant de devenir une réalité.

« Elle est difficile à avaler celle-là. Je vais rentrer chez moi en colère. Le match se joue à deux points et on avait seulement besoin d’une action pour l’emporter », confirme Rudy Gobert, une des rares satisfactions de Minnesota avec ses 20 points et 14 rebonds. « On a beaucoup de raisons d’être énervé. On l’a laissé filer. »

Chris Finch insiste aussi sur les absents côté Minnesota. « On est diminué », glisse le coach, privé de Donte DiVincenzo, Mike Conley et Julius Randle depuis quelques jours. « On a besoin d’eux, c’est certain. »

Pour marquer des points, c’est sûr, mais aussi pour organiser le jeu car Rob Dillingham a raté son rendez-vous face à Milwaukee dans ce domaine, finissant avec 2 points à 1/5 au shoot et aucune passe décisive.

« On a clairement besoin de plus de la part de Rob, on a besoin qu’il soit un meneur de jeu. En ce moment, il cherche trop à attaquer et on a besoin qu’il trouve le rythme, puisse donner des ballons dans la raquette et cherche à faire des passes », désire Chris Finch. « Il est nécessaire qu’on soit plus organisé, et ça vient de lui. On a besoin qu’il soit dedans, pour mettre en place les choses, pour jouer de manière plus structurée. »