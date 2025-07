Pelle Larsson va rejoindre la Suède pour l’Eurobasket

La Summer League de Pelle Larsson est dorénavant terminée. Son dernier match était celui de cette nuit contre les Celtics et, entre la Californie et Las Vegas, le joueur du Heat a montré de belles choses cet été, dans un rôle plus important que d'habitude.

Étant notamment élu dans le meilleur cinq de la « California Classic », avec ses 16.5 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 interception de moyenne. Avant de poursuivre sur sa lancée dans le Nevada, avec ses 15 points, 2.5 rebonds, 2.5 passes et 1 interception de moyenne.

« Ça a été une expérience très riche en événements, très rapide et différente de tout ce que j'ai vécu auparavant » a d'ailleurs déclaré le 44e choix de la Draft 2024, sur sa présence en Summer League. « Pour lui, il n'est question que d'avoir un impact sur les victoires. Il est entré dans la rotation en fin de saison et ça se voit. C'est un vrai joueur du Heat : il est combatif, physique, compétitif et il joue des deux côtés du terrain » a même apprécié Erik Spoelstra, son coach, qui l'utilisait en moyenne 14 minutes la saison passée (pour 4.6 points, 1.7 rebond et 1.2 passe).

De quoi permettre à Pelle Larsson, 24 ans, de s'avancer avec confiance vers le prochain Eurobasket, puisqu'il va maintenant rejoindre la Suède, pour la représenter du 27 août au 14 septembre. Les Suédois y défieront l'Allemagne, la Lituanie, la Finlande, le Monténégro et la Grande-Bretagne au premier tour.

Pelle Larsson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 55 14 43.8 33.7 67.2 0.5 1.2 1.7 1.2 1.7 0.6 0.4 0.1 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.