P.J. Tucker n’a pas peur des géants

Depuis un mois, soit 11 matches, les Rockets ont adopté une philosophie radicale : un « small ball » extrême avec une absence totale de joueurs de plus de 2m05. Ce qui a permis d’oser un tel pari technique en cours de saison dans le Texas, c’est l’expérience réussie avec P.J. Tucker au poste de pivot depuis quelques années déjà.

Sauf que là, il ne s’agit plus de périodes ponctuelles, où l’ancien des Suns pouvait être soulagé de temps en temps par la présence de Clint Capela, mais d’un changement profond et durable. Les Rockets devaient donc obtenir, indirectement, l’accord de P.J. Tucker pour se lancer pleinement dans cette aventure.

Le joueur va sur ses 35 ans (le 5 mai prochain) et s’occuper seul des plus grands et puissants joueurs de la ligue est une mission compliquée et exigeante. Mais avec sa mentalité de cogneur, il a bien évidemment accepté ce défi.

« Je n’avais aucun doute », confirme-t-il à The Athletic. « Ce fut une décision facile à prendre. J’ai compris la question mais ce n’est pas vraiment un choix. C’est semblable à la situation où les gens me demandent pourquoi je joue si dur. Je n’ai pas le choix. C’est comme ça que je fais, point barre. »

Dans la foulée des transferts effectués par les dirigeants, pour confirmer les « Pocket Rockets », P.J. Tucker a pu compter sur la confiance de ses dirigeants en voyant son contrat de la saison prochaine pleinement garanti. L’équipe assemblée, P.J. Tucker confirmé, la machine est désormais lancée et ça fonctionne avec 9 victoires en 11 matches.

« Il n’y a plus de Shaquille O’Neal aujourd’hui »

Et parmi ces succès, il y a des victoires probantes contre les Mavericks, les Lakers ou le Jazz, soit des formations avec des intérieurs All-Stars. De quoi confirmer le style de Mike D’Antoni et l’efficacité de son « pivot ».

« Et alors ? », répond P.J. Tucker quand on lui demande si cela change quelque chose de défendre des joueurs qui font 20 centimètres de plus que lui. « C’est du basket et j’ai fait ça toute ma vie. J’ai joué pivot au lycée. C’est plus une question pour les médias et pour les débats, que pour moi. Personnellement, ça ne me change rien. Que je sois ailier, ailier-fort ou pivot, peu importe. »

Il pense même que c’est plus facile d’être un pivot atypique aujourd’hui qu’il y a encore quelques années. « Cela aurait été une tâche plus ardue quand je suis arrivé dans la ligue. Il y avait plus de back-to-back avec des intérieurs. Cela aurait été plus éprouvant physiquement, car il faut encaisser les coups. Certes, ça existe toujours mais il n’y a plus de Shaquille O’Neal aujourd’hui. Et je pèse le même poids ou presque qu’un Rudy Gobert. »