Stephen Curry ne s’inquiète pas de l’inactivité des Warriors

Les Warriors se démarquent dans cette “free agency” 2025 puisqu'ils n'ont toujours pas signé le moindre joueur ! Pour Stephen Curry, ce constat n’est pas inquiétant et le plus important, pour lui, c’est d’avoir un groupe en bonne santé en playoffs.

En effet, que ce soit face aux Rockets ou aux Wolves, les Warriors ont été touchés par les blessures. Lors du premier tour contre Houston, Jimmy Butler s’est blessé au bassin lors du Game 2 et n’a pas participé à la rencontre suivante, ce qui n’avait pas empêché Golden State de s’imposer 104-93.

Ensuite dans la série perdue 4-1 aux Wolves, Stephen Curry s’est blessé dès le premier match et n’a pas pu rejouer de la série.

“Oui, je me suis blessé, mais je veux profiter de l’année à venir pour continuer à construire mon alchimie avec Jimmy Butler” confesse le meneur. “Draymond va continuer de bien jouer et certains de nos jeunes vont passer un cap. Nous devons capitaliser sur ce que nous avons bien fait l’année dernière et être réguliers du début à la fin de la saison.”

Des critiques qui ne motivent plus Stephen Curry

Peu de personnes placent les Warriors parmi les favoris au titre la saison prochaine et encore une fois Stephen Curry est dans une position d’outsider. S’il s’est nourri de ces critiques pour se surpasser tout au long de sa carrière, à 37 ans, le Chef admet qu’il n’a plus besoin de cela pour se motiver.

“Ça ressemble davantage à du bruit, et je me motive très bien tout seul. Je n’ai pas besoin d’une motivation extérieure tant que j’aime toujours ce sport, que je possède de bons coéquipiers et que j’évolue dans une franchise qui adopte une bonne mentalité alors je vais être dans de bonnes conditions.”

Toutefois, sans recrutement majeur malgré un intérêt pour LeBron James si jamais il était amené à être disponible pour un transfert et un dossier Jonathan Kuminga qui traîne en longueur, il est très compliqué de voir ces Warriors réussir à surprendre tout le monde, comme ce fut le cas en 2022.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.