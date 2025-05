Les Warriors prennent le Game 1 mais perdent Stephen Curry sur blessure

Fraichement arrivés de Houston, les Warriors prennent le meilleur départ et un 3-points de Brandin Podziemski leur donne 7 points d’avance (13-6). Malgré un Anthony Edwards (23 points, 14 rebonds) muet et des Wolves à 0/8 de loin, c’est le trio Rudy Gobert (9 points, 11 rebonds) – Julius Randle (18 points) – Jaden McDaniels qui prend les choses en mains près du cercle. Le Français prend 3 rebonds offensifs et marque 6 points pour lancer un 14-5 (20-18).

Coup dur pour les Warriors, panne sèche pour les Wolves

Avec un Stephen Curry déjà à huit points, les Warriors passent la seconde. Le meneur All-Star ajoute cinq points de suite, et Draymond Green fait 4/4 de loin pour lancer un 18-2 qui met les Warriors à +14 (36-22) ! Seul problème pour Golden State, Stephen Curry, victime d’une alerte aux ischios de sa cuisse gauche demande à sortir et il ne reviendra pas en jeu.

Les Wolves n’en profitent cependant pas. Ils terminent la mi-temps avec 31 points, à 0/15 à 3-points, et 9 ballons perdus. Avec un petit lancer-franc marqué, Anthony Edwards rentre aux vestiaires à 0/8 aux tirs. Heureusement pour Minnesota, les Warriors perdent huit ballons en deuxième quart-temps et l’écart n’est que de 13 points à la mi-temps (44-31).

Buddy Hield point le bout de son nez

La tendance des 24 premières minutes se confirment dès le début du troisième quart-temps. Gary Payton II d’abord, puis Buddy Hield par deux fois font mouche de loin et un 11-4 met Golden State à +20 (55-35) ! Après seize ratés de suite à 3-points, Naz Reid (19 points) débloque enfin le compteur des Wolves. Dans la foulée et après dix ratés consécutifs, Anthony Edwards marque son premier panier du match, suivi d’un 2+1. La star de Minnesota trouve enfin son rythme en attaquant le cercle et les Wolves reviennent à -13 (66-53).

Dans le dur, une prière à 3-points de Jimmy Butler qui rentre avec la planche inverse complètement la tendance. Les Warriors enchainent avec une interception, un 3-points de Buddy Hield, et un lay-up de Pat Spencer. Les 16 points de Buddy Hield en troisième quart-temps permettent à Golden State d’enfoncer le clou et de remonter à +20 (80-60).

Naz Reid, Rudy Gobert, et Anthony Edwards vaillants mais trop courts

Dos au mur, les Wolves n’abdiquent pas. Alors que Jimmy Butler refuse les tirs de l’autre côté, Naz Reid marque les huit premiers points de son équipe et force Steve Kerr à prendre un temps-mort. Rudy Gobert, omniprésent au rebond offensif, et Anthony Edwards enfoncent le clou et Minnesota passe un 13-2 à leurs adversaires pour réduire leur retard de moitié (85-76).

Avec Draymond Green à cinq fautes, les Wolves manquent le coche. Kevon Looney tient la baraque face à Gobert, et après cinq minutes sans marquer le moindre panier, le duo Hield – Butler donne un grand bol d’air aux Warriors (90-76).

Avec moins de quatre minutes à jouer, Minnesota tente le tout pour le tout. Cinq points de suite d’Anthony Edwards met les Wolves à -9 mais Gary Payton II et Buddy Hield lui répondent à 3-points. Trois stops défensifs de suite confirment la victoire au panache de Golden State, qui reprend au passage l’avantage du terrain.

C’est la première fois de l’histoire de la NBA que les quatre équipes visiteuses gagnent chacune le Game 1 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quelle absence pour Stephen Curry ? Dans une première mi-temps à sens unique, les Warriors ont cependant subi le pire coup dur possible. Après avoir marqué 13 points en 13 minutes de jeu, Stephen Curry a attrapé sa jambe et a quitté ses partenaires. Le premier diagnostic est une élongation de l’ischio-jambier de sa jambe gauche, et il pourrait manquer au moins deux semaines…

– La première mi-temps cauchemardesque de Minnesota. Les Wolves ont démarré cette demi-finale de conférence de la pire des façons. Gênée par la pression défensive et les aides volontairement tardives des Warriors, ils ont complètement déjoué. Ils sont rentrés aux vestiaires avec seulement 31 points et 0/15 à 3-points. Ils n’ont jamais réussi à trouver leur rythme, perdant également 9 ballons. C’était leur pire mi-temps de la saison.

– Les Warriors contrôlent le rebond. La taille de Minnesota leur a donné un avantage considérable dans la raquette (+24), mais elle devait aussi les aider à gagner la bataille du rebond. Et pourtant, les « petits » Warriors ont réussi à prendre 18 rebonds offensifs contre 12 à leurs adversaires, leur permettant de faire jeu égal dans les secondes chances (13 points à 14). Les Wolves devront rectifier le tir lors du Game 2.

