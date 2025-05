Grosse inquiétude sur le sort de Stephen Curry

Quand un joueur se tient l’arrière de la cuisse, ce n’est jamais bon, et après une sortie d’écran suivie d’un « floater », Stephen Curry a grimacé en faisant ce geste dans le 2e quart-temps de la rencontre face aux Wolves. Le meneur All-Star va rester une trentaine de secondes sur le parquet, avant de demander à sortir. On ne le reverra plus du match.

Le premier verdict du staff médical est une élongation des ischios-jambiers de la cuisse gauche, et c’est évidemment un moindre mal puisque que ce n’est pas un claquage profond. Sur les réseaux sociaux, le Docteur Nirav Pandya, directeur en médecine du sport à l’hôpital Benioff de San Francisco, a partagé une étude sur ce type de blessure, aussi fréquente que gênante chez les joueurs NBA.

Steve Kerr ne compte pas sur lui pour le Game 2

Sur les cinq dernières années, l’absence moyenne pour ce genre de blessure est de six matchs… C’est une moyenne, et ça signifie qu’on pourrait ne pas revoir Curry de la série face aux Wolves, voire même des playoffs en cas d’élimination. Quoi qu’il en soit, il paraît illusoire de le revoir dès le Game 2, et Steve Kerr va, à nouveau, devoir revoir ses plans. Cette nuit, il a débuté la 2e mi-temps avec Gary Payton II dans son cinq.

« On part du principe qu’il ne jouera pas jeudi le Game 2. On n’en est pas pas certain, mais il va falloir discuter de notre attaque sans lui » a déclaré Kerr en conférence de presse.