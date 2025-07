Vasilije Micic entre le Real Madrid et l’Olympiakos ?

On ne reverra pas Vasilije Micic en NBA à la rentrée, cela semble bien acquis. Reste à connaître la prochaine destination du meneur/arrière serbe. Et les prétendants ne manquent pas. Libre de tout contrat après avoir été coupé par Milwaukee, l'ancien de l'Efes Pilsen est au cœur d'une bataille entre plusieurs poids lourds de l'Euroligue, le Real Madrid et l'Olympiakos.

Pour Eurohoops, le club madrilène a transmis une “offre lucrative de deux ans” pour le MVP 2021 de l'Euroligue. Le média spécialisé qualifie le Real comme étant “en bonne position” de récupérer le double vainqueur de la plus prestigieuse compétition européenne. Une information confirmée par le quotidien Marca, régulièrement bien informé des dossiers qui concernent le club de la capitale espagnole.

Les Merengue signeraient un grand coup dans leur quête pour retrouver les sommets continentaux après une saison difficile, marquée par l'élimination dès le play-in de l'Euroligue par le petit nouveau, le Paris Basketball. À Madrid, Vasilije Micic viendrait compléter une superbe ligne arrière avec Facundo Campazzo, Sergio Llull ou encore Théo Maledon, recruté cet été après sa superbe saison à l'ASVEL.

Un salaire déjà assuré pour 2025-2026

Autre média, autre rumeur : Sportando évoque pour sa part une signature proche de Vasilije Micic à l'Olympiakos. Des discussions avec l'entraîneur du Pirée, Georgios Bartzokas, auraient été décisives pour convaincre le joueur de 31 ans de rejoindre la Grèce pour la première fois de sa carrière.

Les deux publications s'entendent en revanche sur une chose, Fenerbahçe, qui avait envisagé le recrutement de Vasilije Micic, a retiré son offre. Sportando ajoute que le médaillé de bronze des derniers JO n'a pas donné suite à l'offre de l'Hapoël Tel-Aviv, un contrat de 18 millions d'euros sur trois ans qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé d'Europe. Quelle que soit sa destination, Vasilije Micic est déjà assuré de toucher 6,1 millions de dollars la saison prochaine de la part des Bucks, qui l'avaient récupéré dans le trade à sept équipes autour du départ de Kevin Durant, des Suns vers les Rockets.