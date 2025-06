L’Hapoel Tel-Aviv rêve de Vasilije Micic, pas de Russell Westbrook

Pour l’instant, Vasilije Micic est toujours un joueur des Suns puisque le club de Phoenix n’a pas encore officiellement fait une croix sur sa « team option » à 8.1 millions de dollars pour la saison prochaine.

Le club de l’Arizona a jusqu’au 29 juin pour le faire et elle attend peut-être la fin des négociations autour de Kevin Durant, car le contrat de l’ancien double MVP de l’Euroleague pourrait servir dans un échange. Mais dans tous les cas, il semble peu probable que le meneur serbe de 31 ans soit encore dans la Grande Ligue l’an prochain.

Logiquement, les clubs européens se renseignent, à l’image de l’Hapoel Tel-Aviv qui n’a pas dit son dernier mot sur le dossier, comme le confirme George Hinas, le GM du club.

« C’est un grand joueur, une légende de l’Euroleague et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps dans la compétition. Nous avons discuté avec lui fin mars et début avril. Nous ne sommes pas parvenus à un accord, mais nous sommes restés en contact avec lui et son agent » assure ainsi le dirigeant auprès de Basketball Sphere.

« Son dossier n’est pas clos. Pas du tout »

Et les contacts ne sont pas rompus…

« Ce que les médias espagnols ont rapporté, à savoir qu’il nous avait dit non à cause de la guerre, n’est pas vrai. Nous avons continué à discuter. M. Yannay (le propriétaire du club) l’a même rencontré à Abu Dhabi (lors du Final Four de l’Euroleague). Rien n’est encore concret. Il fait partie des joueurs qui nous intéressent, mais d’autres clubs aussi s’intéressent à lui. C’est comme ça que fonctionne l’intersaison de toute façon : il parle à beaucoup de clubs, et nous parlons à beaucoup de joueurs. Son dossier n’est pas clos. Pas du tout ».

Par contre, le GM de l’Hapoel Tel-Aviv, qui disputera l’Euroleague l’an prochain, assure que les rumeurs sur les contacts avec Russell Westbrook sont « complètement fausses ».

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.6 0.1 7.0 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 30 27 43.7 29.4 83.9 0.4 1.7 2.1 6.2 1.5 0.7 2.3 0.1 10.8 2024-25 * All Teams 41 19 34.8 36.0 82.9 0.5 1.7 2.2 3.1 1.1 0.4 1.9 0.0 6.6 2024-25 * CHA 36 21 34.8 36.0 82.9 0.6 1.9 2.4 3.5 1.2 0.4 2.1 0.0 7.5 2024-25 * PHX 5 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.