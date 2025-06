Après des semaines de rumeurs, voire même des mois, puisque son nom circulait déjà dans les couloirs en février dernier, Kevin Durant va très bientôt connaître le nom de sa future équipe. Une chose est sûre, ce sera de l’inédit pour lui puisque ESPN annonce que l’ailier All-Star des Suns a donné une « short list » à son agent et ses dirigeants. Selon nos confrères, il s’agit de trois formations avec lesquelles il est prêt à prolonger dès son arrivée.

On y trouve le Heat, les Rockets et les Spurs. Pas de Wolves, qui ne veulent pas se mettre dans le rouge foncé au niveau financier, et qui ne veulent pas lâcher Jaden McDaniels, la cible préférée des Suns. Pour The Athletic, le Heat ne ferait pas partie des pistes préférées de Kevin Durant.

Quoi qu’il en soit, les discussions seront compliquées car, côté Suns, on veut vendre au plus offrant, et « six à huit équipes » auraient fait des offres.

Des pistes texanes refroidies ?

Ce qui signifie que Kevin Durant pourrait atterrir dans une autre franchise que les trois précitées, et que ce ne serait qu’une escale. Comme Jrue Holiday en 2023, transféré d’abord à Portland, avant ensuite de rejoindre Boston.

Selon nos confrères, les Suns n’ont pas été emballés par les offres des Spurs, centrées autour de Devin Vassell, Keldon Johnson et Harrison Barnes. Pour San Antonio, pas question de lâcher son 2e choix de Draft, que les dirigeants entendent utiliser pour sélectionner Dylan Harper.

Côté Rockets, Jalen Green ne serait pas très chaud pour partir, et pour l’instant, les Suns attendent de connaître le nom du joueur ou des tours de Draft qui accompagneront Jabari Smith Jr.

D’après les informations de The Athletic, Houston n’est pas vraiment demandeur, et semble disposé à maintenir sa confiance dans son noyau de jeunes joueurs malgré l’élimination au premier tour face aux Warriors.