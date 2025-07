Portland ravive le Fire

La saison 2026 de WNBA va être le théâtre d'une renaissance. Sans surprise, la future franchise de l'Oregon sera bien nommée le Portland Fire, comme c'était évoqué depuis plusieurs semaines.

L'officialisation a été faite ce mardi, accompagnée du nouveau logo du Fire, le nom qu'avait déjà connu l'équipe de Portland durant son premier chapitre entre 2000 et 2002. Cet emblème met en avant la rose, symbole de la ville de l'Oregon, dont les pétales se transforment en flammes.

“Le Portland Fire prend sa source dans la résilience, l'esprit et la passion pour le sport qui définit Rose City” explique la franchise dans un communiqué. Le Fire rejoint les Blazers, avec lesquels elles partageront le Moda Center, ou encore les Timbers et les Thorns, l'équipe masculine et féminine de football. “En tant que ville qui a depuis longtemps consacré les équipes sportives féminines, Portland est prêt à regagner sa place en WNBA et relancer la connexion avec ce jeu sur la scène mondiale” a réagi la président par interim du Fire, Clare Hamill. “Nous sommes ravis d'achever ce voyage pour ramener le basket féminin professionnel à Rose City, tout en honorant l'héritage de la franchise originelle pour faire briller un chemin neuf et audacieux vers l'avenir.”

Portland avait récupéré les droits pour devenir la 15e franchise de WNBA à compter de l'exercice 2026, 24 ans après la disparition du Fire, premier du nom.

L'engouement semble bien réel puisque la franchise annonce déjà près de 11 000 abonnements pour cette première saison, “en bonne voie pour surpasser le record d'abonnement à l'année de la dernière saison WNBA” assure le Fire.