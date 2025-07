Jordan Walsh s’excuse après son expulsion… que Joe Mazzulla a appréciée

Joe Mazzulla est un coach de caractère, jamais contre un peu de dureté physique. Et il en a fait la démonstration, même sans être au bord du parquet lundi en Summer League. Son ailier Jordan Walsh a réussi un petit exploit en étant exclu pour deux fautes techniques, alors que la compétition est d'ordinaire plutôt coulante question coup de sifflet. Frustré par les contacts de la part de joueurs du Heat, il en a perdu son calme. Il s'en est excusé après la rencontre, même si son entraîneur, lui, l'a presque félicité !

Nous sommes dans le deuxième quart-temps avec un peu moins de quatre minutes à jouer quand Jordan Walsh inscrit un lay-up en contre-attaque avec la faute d'Erik Stevenson, ex-éphémère joueur de Cholet. Le joueur de Boston n'apprécie pas et vient dire deux mots à son adversaire du Heat, tout en lui rentrant dedans, pour une première faute technique.

Très agacé, Jordan Walsh n'en est pas resté là, et sur la remontée de balle suivante, c'est cette fois à Pelle Larsson qu'il s'en est pris en le poussant une première fois, puis une deuxième après le coup de sifflet.

“C'était stupide” a-t-il reconnu aux médias après la rencontre. “J'ai sincèrement oublié que j'avais pris une première faute technique. En NBA, personne ne pousse réellement qui que ce soit, je n'avais aucune raison de m'attaquer à Larsson. C'était stupide, c'est une erreur de débutant. C'était immature de ma part de faire ça, et je ne peux pas faire ce genre de choses une nouvelle fois.” “Je ne sais pas ce qui lui a pris” a pour sa part évoqué Pelle Larsson au Sun Sentinel. “Il m'a poussé. Je n'ai pas aimé qu'il m'ait poussé et il l'a fait de nouveau.”

Sous les yeux de Brad Stevens et du propriétaire des Celtics

Pas vraiment reconnu pour son tempérament volcanique – il a expliqué n'avoir été exclu qu'une seule fois auparavant dans sa vie, au lycée pour avoir envoyé un ballon en tribunes – Jordan Walsh a d'ailleurs récolté sa deuxième faute technique juste devant Brad Stevens, le président des opérations basket des Celtics, et Bill Chisholm, le nouveau propriétaire de la franchise.

Le joueur de 21 ans est allé s'excuser après la rencontre à ses patrons, et a échangé avec son entraîneur Joe Mazzulla. “Il m'a dit qu'il avait adoré ce qu'il avait vu” a-t-il lâché dans un sourire un peu pincé.

“Dès que j'ai été exclu, je suis rentré aux vestiaires et j'ai regardé mon téléphone. Joe était en train de m'écrire, il m'a dit ‘j'adore ça venant de toi.' Prenez cela comme vous voulez, mais Joe était enthousiaste. Je ne voulais simplement plus me faire bousculer. Joe a aimé ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour Brad, on verra.”

Jordan Walsh était au moment de sa sortie le meilleur marqueur des Celtics avec 13 points en 10 minutes de jeu. L'ailier va devoir davantage se maîtriser, d'autant qu'il y a des minutes à prendre dans la rotation de Boston cette saison avec la grave blessure de Jayson Tatum.

Jordan Walsh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BOS 9 9 40.0 22.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.3 0.1 1.7 2024-25 BOS 52 8 36.1 27.3 58.3 0.4 0.9 1.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.