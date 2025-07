L’herbe plus verte à Boston pour Luka Garza ?

Depuis le début de sa carrière, à Detroit comme Minnesota, Luka Garza est cantonné à un rôle de remplaçant. Il n'a eu que très peu de minutes pour s'exprimer chez les Wolves, sa route étant barrée par les présences de Rudy Gobert et Naz Reid. Maintenant qu'il est à Boston, peut-être que des portes vont s'ouvrir.

« La franchise parle pour elle-même, les victoires et l'histoire. Je suis accro au basket donc c'est évidemment une chance de mettre ce maillot. Jouer pour les Celtics, c'est assez attractif », commence-t-il, avant de parler de sa situation personnelle. « C'est clair qu'il y a des opportunités, surtout à l'intérieur. Les dirigeants et les coaches ont confiance en moi, en ce que je peux faire. Donc c'est une bonne chose à ce stade de ma carrière. »

C'est évident qu'avec les départs de Kristaps Porzingis et Luke Kornet, sans oublier celui d'Al Horford qui ne demande qu'à être confirmé, la raquette est moins abondante et Luka Garza aura des minutes pour se montrer. Il sera en concurrence avec Neemias Queta et Xavier Tillman. Clairement, il y a de la place pour le pivot de 26 ans.

De plus, l'ancien de Iowa pourra compter sur l'expérience des Celtics pour faire briller des remplaçants. Des Sam Hauser et Payton Pritchard, sixième homme de l'année en 2025, l'ont bien montré. Comme ils ne sont plus attendus comme des favoris, les Celtics auront tout à gagner cette année. Luka Garza aussi.

« Tout le monde est impatient. On a été les chassés pendant longtemps, mais maintenant, on est les chasseurs et on va batailler avec d'autres équipes. Il y a tellement d’opportunités dans la conférence Est », analyse l'ancien des Pistons et des Wolves. « Ma principale qualité, c'est de jouer dur. Cela permet de maquiller beaucoup des éléments que je ne possède pas. »

Luka Garza Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 32 12 44.9 32.7 62.3 1.8 1.3 3.1 0.6 1.7 0.3 0.6 0.2 5.8 2022-23 MIN 28 9 54.3 35.9 78.8 1.2 1.1 2.2 0.6 1.5 0.1 0.5 0.1 6.5 2023-24 MIN 25 5 48.0 28.1 72.0 0.8 0.5 1.2 0.2 1.0 0.2 0.2 0.0 4.0 2024-25 MIN 39 6 49.5 27.8 68.6 0.8 0.6 1.4 0.3 0.7 0.2 0.3 0.1 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.