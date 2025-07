Deux ans après, Victor Oladipo rêve d’un comeback en NBA

Voilà désormais plus de deux ans que Victor Oladipo n'a plus foulé les parquets de NBA. À l'époque, l'arrière évoluait au Heat, et il avait été victime d'une rupture d'un ligament du genou…

Une blessure de plus pour le 2e choix de la Draft 2013, qui avait dans la foulée été transféré à Oklahoma City, puis Houston et Memphis, avant finalement d'être libéré par les Grizzlies.

Mais, à 33 ans, le double All-Star n'a pas dit adieu à ses rêves de NBA puisque hier, il a participé à un workout privé pour plusieurs franchises NBA, mais également plusieurs clubs européens, du côté de Las Vegas.

D'après les informations d'ESPN, Victor Oladipo y est apparu en très bonne forme, et il a d'ailleurs partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux.

« Je me sens tellement bien maintenant ! » écrit-il. « Je ne me suis jamais senti aussi bien au cours des sept dernières années, tant sur le plan physique que mental. Je sais que je suis un battant, un guerrier ! J'ai vu tout ce que ce jeu et cette ligue ont à offrir. Je sais que je peux aider n'importe quelle équipe, dans n'importe quel rôle, à gagner ! Je sais aussi que les gens veulent me voir réussir et jouer à nouveau au plus haut niveau. Mes blessures sont derrière moi et cela ne se reproduira plus jamais ! Je suis désormais en paix avec cela et avec mon passé. »

Victor Oladipo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ORL 80 31 41.9 32.7 78.0 0.5 3.6 4.1 4.1 2.6 1.6 3.2 0.5 13.8 2014-15 ORL 72 36 43.6 33.9 81.9 0.7 3.5 4.2 4.1 2.6 1.7 2.8 0.3 17.9 2015-16 ORL 72 33 43.8 34.8 83.0 0.7 4.1 4.8 3.9 2.4 1.6 2.1 0.8 16.0 2016-17 OKC 67 33 44.2 36.1 75.3 0.6 3.8 4.3 2.6 2.3 1.2 1.8 0.3 15.9 2017-18 IND 75 34 47.7 37.1 79.9 0.6 4.6 5.2 4.3 2.3 2.4 2.9 0.8 23.1 2018-19 IND 36 32 42.3 34.3 73.0 0.6 5.0 5.6 5.2 2.0 1.7 2.3 0.3 18.8 2019-20 IND 19 28 39.4 31.7 81.4 0.5 3.5 4.0 3.0 1.9 0.9 2.5 0.2 14.5 2020-21 * All Teams 33 33 40.8 32.6 75.4 0.4 4.5 4.9 4.6 2.5 1.4 2.5 0.4 19.8 2020-21 * HOU 20 34 40.7 32.0 78.3 0.4 4.4 4.8 5.0 2.3 1.2 2.6 0.5 21.2 2020-21 * IND 9 33 42.1 36.2 73.0 0.1 5.6 5.7 4.2 2.6 1.7 2.0 0.2 20.0 2020-21 * MIA 4 28 37.2 23.5 66.7 0.8 2.8 3.5 3.5 3.3 1.8 3.5 0.5 12.0 2021-22 MIA 8 22 47.9 41.7 73.7 0.4 2.5 2.9 3.5 1.6 0.6 2.0 0.1 12.4 Total 462 33 43.8 34.8 79.0 0.6 4.0 4.6 4.0 2.4 1.6 2.6 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.