Et si Al Horford bouclait la boucle à Atlanta…

Quinze jours après l'ouverture du marché des transferts, Al Horford ne connaît toujours pas le nom de sa prochaine équipe. Comme Chris Paul, l'intérieur veut s'offrir un dernier challenge, et ce ne sera pas aux Celtics où Brad Stevens a semble-t-il fait une croix sur lui.

Pour l'instant, la piste la plus sérieuse mène aux Warriors où Al Horford pourrait prendra la place de Kevon Looney, mais ESPN, par l'intermédiaire de Marc J. Spears, évoque deux pistes supplémentaires, et elles se trouvent dans la conférence Est.

Vers un choix “familial” ?

« Golden State s’attendait évidemment à ce qu’il signe la semaine dernière, ce qu’il n’a pas fait », lâche notre confrère dans l’émission NBA Today sur ESPN. « Les Lakers, Milwaukee et Atlanta sont également intéressés par un joueur de quasiment 40 ans qui envisage aussi la retraite. Il réfléchit encore à arrêter sa carrière, il n’est pas pressé. Il attend son sixième enfant, et il partage sa vie entre Atlanta et Boston durant l’intersaison. D’après ce que j’entends, que ce soit Golden State — et dans une moindre mesure les Lakers —, être aussi éloigné de sa famille pourrait peser lourd dans sa décision. »

Comme Chris Paul, Al Horford aimerait se rapprocher des siens, et c'est là que la piste Atlanta semble la plus pertinente, où il a disputé ses neuf premières saisons en NBA. D'autant que les Hawks, très actifs cet été, n'ont pas remplacé Clint Capela, et qu'il y a une place à prendre au coeur de la peinture.

Côté Bucks, on a déjà ce qu'il faut avec Myles Turner, Jericho Sims et Bobby Portis. Mais Al Horford serait une belle pioche dans une conférence Est très ouverte la saison prochaine.