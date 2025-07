Le contrat de Zion Williamson validé pour la saison prochaine

En 2022, Zion Williamson a prolongé avec les Pelicans pour 197 millions de dollars sur cinq ans. Néanmoins, comme l'ailier fort venait de connaître une saison blanche, le bail contenait pas mal de protections…

Ainsi, s'il ratait plus de 22 matchs en 2022/23, les campagnes 2025/26, 2026/27 et 2027/28 passaient de garanties à non-garanties, la franchise pouvant le couper en économisant beaucoup d'argent. Et comme il n'avait joué que 29 matchs lors de cette saison charnière, les trois dernières années de son contrat étaient donc devenues incertaines.

La Nouvelle-Orléans avait ainsi jusqu'à ce 15 juillet 2025 pour se décharger du contrat de Zion Williamson.

Ce que la franchise ne va pas faire, comptant bien tenter de construire autour de lui, après les transferts de Brandon Ingram puis de CJ McCollum. Et ce même s'il a encore raté 52 matchs lors de cette campagne…

Néanmoins, la situation se représentera encore l'été prochain, et même à l'été 2027, la franchise de Louisiane pouvant décider de se séparer de son All-Star s'il est trop blessé, ou s'il ne remplit pas ses objectifs de poids.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 ☆ NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 ☆ NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 30 29 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.