À Utah, les Celtics voulaient gagner pour Gordon Hayward

Les fans du Jazz ont certes fatigué au fil de la rencontre, mais en première mi-temps, les huées du Vivint Smart Home Arena ont entouré chaque prise de balle de Gordon Hayward. L’ailier de Boston, ancien de la franchise d’Utah qu’il a quittée en 2017, a été bruyamment sifflé par les spectateurs, toujours rancuniers.

De quoi le déstabiliser puisqu’il a en partie manqué son match, avec 12 points à 4/12 au shoot, par rapport à ces dernières sorties ? Pas sûr. Mais un moteur certain pour les joueurs de Boston.

« L’environnement est difficile à Utah », avait souligné Jaylen Brown avant la rencontre à Mass Live. « Gordon pourra sans doute le confirmer. On est impatient d’aller chercher cette victoire pour lui. »

Ce fut le cas. Boston s’est imposé avec, une nouvelle fois, un Jayson Tatum (33 points) de gala. « C’était énorme, Gordon s’est battu et c’est toujours agréable de revenir là où on a débuté, d’avoir un public contre soi et de repartir avec un succès », se réjouit Marcus Smart.

Jayson Tatum ne dit pas autre chose, puisqu’il est « heureux d’avoir gagné pour lui ».

La victoire en poche, Jaylen Brown, qui était déterminé à l’emporter pour Gordon Hayward, pense que son ancien All-Star de coéquipier est « plus ou moins au-dessus de ça » désormais. « Il aimerait aussi que les fans passent à autre chose eux aussi aussi, car Gordon est un Celtic désormais », ajoute-t-il.



Un joueur de Boston qui a signé sa première victoire à Utah en tant qu’adversaire car lors de son premier retour, en novembre 2018, il s’était incliné avec sa nouvelle formation.