[Programme du soir] Choc au sommet à l’Est, choc spectaculaire à l’Ouest

Trois matchs à suivre en priorité cette nuit avec bien sûr, le choc au sommet à l’Est (01h30) entre les Bucks et les Raptors. À suivre aussi le duel entre les Blazers et les Celtics (04h00) sans Damian Lillard et Kemba Walker.

Enfin, on aura aussi un oeil à Los Angeles, où LeBron James et les Lakers reçoivent les Pelicans de Zion Williamson.