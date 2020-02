Avec leur système très simple, les Rockets facilitent l’adaptation de leurs recrues

Le retour de Robert Covington puis les arrivées de Jeff Green et DeMarre Carroll à Houston ont non seulement été cohérents avec la philosophie de jeu de Mike D’Antoni mais aussi permis d’obtenir une polyvalence sur le poste 4.

Des joueurs interchangeables, aux qualités similaires, c’est parfait pour le coach des Rockets. Et surtout, l’adaptation se fait très rapidement puisque les logiques de son jeu sont simples et se nourrissent des espaces dévorés par James Harden et Russell Westbrook. Le reste, ce n’est que de la simple lecture de jeu.

« Je suis familier de ce style, je comprends les systèmes », assure Robert Covington, 12.8 points de moyenne depuis son arrivée, au Houston Chronicle. « La transition a donc été plus facile. On sait comment les défenses réagissent car Harden et Westbrook attirent tellement l’attention. Il suffit d’être au bon endroit au bon moment.



En évoluant plus avec des principes de jeu, connus de tous les basketteurs, qu’avec de réels systèmes qu’il faut suivre à la lettre, les Rockets facilitent l’intégration des recrues.

« Ils n’ont pas à se souvenir des actions », commente Mike D’Antoni. « Ils ne réfléchissent pas. Ils savent plus ou moins comment on fait. Il faut aller là où c’est nécessaire et ensuite, il faut attraper les passes et shooter. La plupart du temps, c’est du basket de transition. C’est facile à piger. Beaucoup d’équipes fonctionnent avec plusieurs mouvements, et quand on réfléchit, on perd son rythme. Et tant qu’on ne l’a pas retrouvé, on perd sa concentration. Nous, on peut se concentrer sur le jeu. »

Les défenses doivent alors s’adapter à cette attaque minimaliste, avec uniquement des ailiers en face d’elles et aucun intérieur de métier ni joueur qui dépasse les 2m05.

« C’est difficile de défendre sur cinq joueurs qui évoluent à l’extérieur », souligne l’ancien ailier des Sixers et des Wolves. On pense notamment à Rudy Gobert face au MVP 2017. « D’habitude, il y a un voire deux éléments qui jouent le pick-and-roll. Face à cinq joueurs comme ça, les intérieurs sont déboussolés. On s’appuie là-dessus. Globalement, on fait bien bouger la balle et on met les tirs. »