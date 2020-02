[reportage] Les Balkans, formidable vivier de talents pour la NBA

La NBA propose un reportage sur les joueurs originaires de l’ancienne Yougoslavie dont la talent explose au grand jour en NBA. De Drazen Petrovic à Vlade Divac, en passant par Toni Kukoc, Predrag Stojakovic et Dino Radja, il y a eu de glorieux pionniers, et aujourd’hui, ils s’appellent Nikola Jokic, Nikola Vucevic, Luka Doncic et Bogdan Bogdanovic.

Sur le banc et dans les bureaux des franchises aussi, on trouve des techniciens serbes, et ce reportage tente de trouver des réponses à leur incroyable réussite. Car il faut le rappeler, la population réunie de la Serbie, de la Croatie, de la Bosnie, de la Slovénie et du Monténegro dépasse à peine les 15 millions d’habitants. Et pourtant, on compte une quinzaine de leurs représentants en NBA et comme l’explique Bogdan Bogdanovic, le mérite en revient aux entraîneurs sur place.