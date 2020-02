Le Thunder se venge des Pelicans malgré un Zion Williamson toujours plus fort

Après avoir été défait sur son parquet, le Thunder est en quête de revanche à la Nouvelle Orléans, avant de prendre un peu de repos avec le All-Star Break. Comme souvent, Steven Adams est servi à l’envi pour débuter le match et le pivot kiwi répond avec un gros dunk puis un panier plus la faute. C’est Zion Williamson qui inscrit les premiers points de NOLA après avoir récupérer son propre raté.

Replacé sur le banc, JJ Redick est devenu le leader de la « seconde unit », et il le prouve aux tirs avec 6 points rapides mais aussi à la création avec une superbe passe pour le gros dunk à deux mains de Jaxson Hayes. La Nouvelle Orléans remporte ce premier quart d’un souffle (30-29).

Le Thunder reprend les devants en deuxième quart-temps avec 13 points en sortie de banc pour Dennis Schröder. Le meneur allemand délivre son slalom spécial à répétition dans la défense poreuse de NOLA. En face, Zion Williamson fait encore parler la poudre avec un panier plus la faute de Steven Adams, ou cet alley-oop dans un petit périmètre. Il arrive à 15 points à la pause, seul Pelican à plus de dix unités.

Bien trop laxistes défensivement, les Pels encaissent 37 points en deuxième quart-temps et sont logiquement à la peine au tableau d’affichage. Surtout que Steven Adams rentre un touchdown à 3-points au buzzer, son premier tir de loin en carrière qui tombe à pic… avec le shimmy pour célébrer ça (66-58) !

Danilo Gallinari en finisseur

Zion Williamson est intenable avec sept points en début de troisième quart-temps. Il impulse, avec Derrick Favors et Jrue Holiday, un 10-2 qui remet les Pelicans devant au score. Il met également Steven Adams sur le banc avec quatre fautes. Mais OKC revient sans paniquer avec un 14-0, dont un shoot difficile de SGA sur un pied et Mike Muscala qui apporte de loin et de près pour 8 points en 4 minutes.

Dans ce match de « runs », les Pels répliquent d’un 9-0 avec JJ Redick qui se relance sur un joli système à trois joueurs déclenché en automatique sur la transition. Si la sortie de Zion Williamson a causé un coup de mou, NOLA réagit bien pour rester au contact avant le dernier quart (98-93).

Les Pelicans reviennent en force en quatrième quart-temps, avec Zion Williamson qui enfonce Adams comme si de rien n’était avant de placer son tir en crochet. Nicolo Melli se sent pousser des ailes au contre et NOLA démarre sur 12-6 conclu par son inévitable rookie en force. Mike Muscala et Danilo Gallinari réduisent la distance mais pour un temps seulement, avec Lonzo Ball qui rentre un 3-points dans le coin.

Zion Williamson dépasse la trentaine pour la deuxième fois de suite, à 32 points à 11/19 aux tirs, avec un nouveau record en carrière à la clé, mais c’est Oklahoma City qui finit mieux. JJ Redick répond à Danilo Gallinari pour ramener les siens à -1 dans les trois dernières minutes. Mais l’ailier italien enfonce le clou et met la victoire sous scellés, malgré un dernier 3-points desperado de JJ Redick (123-118).