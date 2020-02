[Stats & Highlights] Le Magic évite le pire, pas les Hawks

Juste avant la pause annuelle, le Magic ne fera pas la fine bouche, mais cette victoire arrachée en prolongation contre Detroit n’est pas vraiment rassurante.

Les Hawks, eux, auraient bien aimé, même sans la manière, faire comme tout le monde, c’est-à-dire repartir de Cleveland avec une victoire. Le problème, c’est qu’ils sont tombés sur un Tristan Thompson de gala.

Pour les Wizards, la victoire à New York est précieuse dans la course aux playoffs. Pour Bradley Beal, c’est peut-être une chance de plus pour obtenir un ticket pour le All-Star Game car avec la blessure de Damian Lillard, la ligue va devoir choisir un remplaçant. L’arrière de Washington a de solides arguments.

Cleveland – Atlanta : 127-105

Les Cavaliers qui brisent leur série de défaites à domicile avec un Tristan Thomspon à 27 points et 3 paniers primés ou un Larry Nance Jr. qui bat son record en carrière (24 points), il fallait l’imaginer.

Cette défaite fait énormément mal aux Hawks, qui ont été dominés d’entrée de match. C’est alors que Tristan Thompson a inscrit deux paniers à 3-pts consécutifs. Ils ont même compté jusqu’à 23 points de retard en troisième quart-temps. Ils reviendront à neuf points, mais jamais plus près.

Cavaliers / 127 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Nance Jr. 35 8/11 2/5 5/5 5 7 12 2 2 3 3 2 23 36 C. Osman 32 1/10 1/7 0/0 0 6 6 2 2 0 2 1 3 1 A. Drummond 22 6/10 0/1 2/3 5 10 15 1 2 0 5 2 14 22 C. Sexton 32 7/17 1/4 8/9 0 2 2 6 3 1 4 0 23 17 D. Garland 32 5/12 0/2 2/2 0 0 0 7 4 0 2 1 12 11 A. McKinnie 9 1/3 0/2 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 T. Thompson 26 11/16 3/3 2/4 6 5 11 1 0 1 0 0 27 33 M. Bolden -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 D. Exum 19 2/4 1/2 0/0 0 4 4 3 3 1 1 0 5 10 K. Porter Jr. 32 7/11 2/2 2/2 1 3 4 3 5 1 0 0 18 22 J.P. Macura 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 48/94 10/28 21/25 17 38 55 25 22 8 17 6 127 Hawks / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 34 9/12 1/2 4/4 0 4 4 3 4 1 3 1 23 26 D. Hunter 36 4/13 3/8 1/2 2 6 8 3 2 2 3 0 12 12 D. Dedmon 18 3/5 1/2 0/0 1 3 4 1 4 3 1 3 7 15 T. Young 37 8/17 2/7 9/11 0 3 3 12 4 2 4 0 27 29 K. Huerter 30 4/12 3/7 0/0 0 1 1 2 3 1 4 0 11 3 B. Fernando 10 1/2 0/0 0/0 2 2 4 0 0 0 0 1 2 6 D. Jones 10 2/3 0/0 0/0 2 2 4 0 1 1 0 0 4 8 J. Teague 10 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 -2 B. Goodwin 14 0/3 0/2 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 V. Carter 8 1/3 1/2 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 3 T. Graham 5 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 C. Reddish 26 4/11 2/4 6/8 0 4 4 2 4 1 1 0 16 13 Total 36/84 13/34 20/25 9 29 38 24 26 11 17 5 105

Orlando – Detroit : 116-112 (après prolongation)

Toute l’irrégularité du Magic s’illustre dans ce match contre les Pistons. Après avoir pris 22 points d’avance, les Floridiens vont laisser les faibles Pistons revenir dans la partie, en passant un 30-12. En dernier quart-temps, alors que Detroit est devant, Aaron Gordon inscrit 8 points d’affilée pour faire recoller Orlando.

Sur un panier à 3-pts, Nikola Vucevic donne une avance quasiment décisive à 5 secondes de la fin. Mais Reggie Jackson répond. En prolongation, c’est Markelle Fultz qui fait la différence et évite une vilaine défaite aux siens.

Magic / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Gordon 43 8/15 3/4 6/6 4 5 9 9 0 1 1 1 25 37 W. Iwundu 16 5/6 1/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 11 12 N. Vucevic 40 9/21 1/7 0/0 1 10 11 7 2 3 2 1 19 27 M. Fultz 40 8/14 1/3 5/6 1 4 5 10 1 2 0 0 22 32 E. Fournier 39 6/13 4/7 3/4 0 2 2 3 2 2 2 0 19 16 G. Clark 10 0/4 0/4 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 -1 J. Ennis III 14 2/4 1/1 2/2 0 1 1 0 2 0 1 0 7 5 K. Birch 13 4/5 0/0 0/0 2 2 4 0 4 0 0 1 8 12 M. Carter-Williams 14 0/2 0/0 0/0 1 8 9 3 2 1 5 2 0 8 T. Ross 36 2/12 1/9 0/0 0 2 2 1 1 4 1 1 5 2 Total 44/96 12/36 16/18 9 37 46 34 16 13 12 7 116 Pistons / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Wood 38 9/14 1/4 7/8 4 8 12 1 2 0 0 2 26 35 T. Maker 27 6/9 2/3 4/4 2 0 2 1 4 1 3 1 18 17 T. Snell 33 6/8 4/5 0/0 1 2 3 5 2 0 0 1 16 23 R. Jackson 36 5/16 2/8 0/0 1 2 3 11 1 0 4 0 12 11 B. Brown 26 1/2 0/0 0/0 0 10 10 2 2 0 3 0 2 10 M. Morris 21 5/7 4/5 0/0 1 7 8 1 2 0 1 1 14 21 J. Henson 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 S. Doumbouya 14 1/6 1/2 0/0 0 3 3 0 3 2 3 0 3 0 D. Rose 17 1/13 0/4 0/0 0 0 0 4 0 1 3 1 2 -7 L. Galloway 30 4/11 3/10 0/0 0 2 2 3 2 0 1 0 11 8 S. Mykhailiuk 18 2/6 1/4 3/3 0 3 3 0 2 1 2 0 8 6 Total 40/92 18/45 14/15 9 38 47 28 20 5 20 7 112

New York – Washington : 96-114

Pendant trois quart-temps, les deux équipes vont se répondre, dans un match serré. Washington prend six points d’avance ? New York réagit avec un 10-0. Les Wizards passent un 16-3 ? Les Knicks sortent un 8-0 de leur chapeau.

Néanmoins, ce sont les joueurs de la capitale qui vont finalement passer le coup d’accélérateur fatal. En dernier quart-temps, Bradley Beal, encore très bon dans cette partie, porte ses coéquipiers avec 10 points dans un 24-8 qui terrasse les joueurs de Mike Miller. Et permet aux Wizards de continuer à croire aux playoffs.