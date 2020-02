La double peine pour les Blazers à Memphis…

Dans ce match entre deux équipes qui se battent pour les playoffs, et plus précisément la 8e place de la conférence Ouest, ça commence par un duel de générations. Ja Morant démarre fort avec un dribble croisé et un layup, alors qu’en face, c’est Carmelo Anthony qui réplique d’un tir à mi-distance.

L’explosif meneur des Grizzlies score 6 des 8 premiers points de son équipe mais c’est Portland qui débute mieux, à l’image de cette interception de CJ McCollum qu’il conclut après le relais de Damian Lillard.

Memphis réagit avec ses seconds couteaux. Tyus Jones sert par exemple Brandon Clarke au alley-oop et les Grizzlies sortent les griffes. Ils repassent devant et Jaren Jackson Jr y met la forme en allant contrer Lillard qui partait au layup. Anfernee Simons réduit la marge avant la cloche mais c’est bien Memphis qui mène (31-27).

Tout sourit aux Grizzlies avec notamment le nouvel arrivant, Gorgui Dieng, qui fête ses débuts d’un 3-points dans le coin, parfait relais de Jackson dans le rôle de l’intérieur fuyant.

CJ McCollum fait de la résistance mais Memphis produit du beau jeu. Morant sert Melton pour le gros dunk à deux mains sur la transition, et il remet ça au alley-oop pour Clarke et Dieng. C’est un clinic de pick & roll face à une défense toujours aussi permissive. L’écart monte à 13 unités et Morant feinte tout son monde avant de récupérer son propre rebond. Ce rookie est électrique ! Avec 18 points de Damian Lillard, Portland revient à l’approche de la mi-temps, également porté par Anfernee Simons à 4/4 à 3-points (67-63).

Brandon Clarke enfourne les dunks

Plombé par les fautes en première mi-temps, Dillon Brooks se libère avec deux tirs extérieurs et Brandon Clarke continue son énorme chantier avec un scintillant 7/8 aux tirs. Memphis garde fermement le contrôle de ce match avec son jeu rapide et ses bonnes intentions, comme cette passe à terre de Josh Jackson pour Clarke à la relance.

Sans paniquer, les Blazers reviennent avec Lillard et Simons toujours parfait derrière l’arc. Caleb Swanigan fait aussi un bon passage, avec un contre façon mur, les deux bras bien droits en l’air.

Memphis termine fort et reprend 10 points d’avance avant le dernier quart (92-82). Les Grizzlies ne desserrent pas l’étreinte avec Clarke qui enfourne les dunks. Caleb Swanigan se fait chiper le rebond et Clarke est encore là en opportuniste : ça fait +12 ! Portland est dans les cordes, et frôle le KO avec la blessure de Damian Lillard qui se tient la jambe droite après un contact face à Jonas Valanciunas.

CJ McCollum et Anfernee Simons alimentent un dernier baroud d’honneur, un 10-3 bientôt stoppé par Ja Morant qui se rattrape de plusieurs mauvais choix en allant arracher ses points au contact. Whiteside se fera éjecter juste avant la fin du match après un duel rugueux toute la soirée face à Valanciunas, la frustration des Blazers éclate au grand jour dans une deuxième défaite en deux soirs (111-104). Et ce, face à deux concurrents directs…