Les Nets stoppent la série des Raptors !

Le duel Serge Ibaka – Jarrett Allen marque l’entame de la rencontre, et le pivot congolais est en superbe forme. Poste bas après un spin sur le numéro 31 local, puis longue distance, il se montre sous son meilleur jour.

Les hommes de Kenny Atkinson tente de répondre en accélérant le rythme, et en mettant Taurean Prince sur Serge Ibaka. L’effet est immédiat, et les Nets sont devant (11-8). Les locaux commencent à abuser des tirs de loin, et le score n’évolue que très peu durant de longues minutes. DeAndre Jordan entre en jeu, et Joe Harris va chercher quelques points faciles en pénétration. Les Raptors sont au ralenti, et Nick Nurse n’aime pas du tout ce qu’il voit. Après douze premières minutes un peu poussives, ce sont les locaux qui sont à l’avantage (23-19).

Garrett Temple se révèle efficace du parking depuis quelques matches, et l’ancien des Wizards enquille deux tirs longue distance. Mais Fred VanVleet lui répond, et son équipe n’arrive pas à mettre ses systèmes en place pour le moment. Jordan moissonne au rebond, et la franchise du borough de New York est toujours à l’avance au score (34-26). Pascal Siakam et Ibaka retrouvent le terrain, et les Canadiens retrouvent peu à peu leur défense. Mais l’attaque ne suit pas, et les Nets ralentissent le jeu en allant chercher les fautes près du cercle. Allen ferme l’accès à la peinture, et même si Siakam tente de le provoquer, les visiteurs ne sont gênés par le style de jeu local. Joe Harris défend comme un chien, et le public du Barclays Center peut exulter après un panier du parking de son shooteur préféré. À la pause, les Nets ont quatre possessions d’avance (52-40).

Les Raptors s’énervent…et ont la tête ailleurs

Les deux équipes sont de retour pour la seconde période, mais les shoots ne rentrent pas. Les ballons perdus s’enchainent, les fautes également. Pour résumer : tous les ingrédients qui montrent que certains joueurs ont déjà la tête à la pause du All-Star Weekend sont là. Mais Harris ouvre le jeu, et Dinwiddie est une nouvelle fois parfait à la baguette, ce qui donne aux Nets la plus large avance de la rencontre jusqu’à présent (60-46).

Coach Nurse ne sait pas comment trouver la clé pour inverser la tendance du match, et s’en remet à son duo Siakam-Ibaka mais Kyle Lowry s’en prend un peu trop au corps arbitral et récolte… une faute technique. Le meneur vétéran réunit ses coéquipiers après celle-ci, mais commet sa cinquième faute sur l’action suivante, et rejoint le banc. Les Nets n’en profitent pas pour enfoncer le clou, et après un 3-points de Siakam au buzzer, les Raptors restent à dix unités de retard (75-65).

La « seconde unit » local fait un travail solide, par Jordan et Wilson Chandler, ce qui force coach Nurse à relancer Ibaka et VanVleet au plus vite. L’ancien de Wichita State plante deux banderilles de loin, et fait renaitre (un peu) l’espoir pour les joueurs de l’Ontario. Kenny Atkinson sent que le numéro 23 adverse à les dents longues dans cet ultime quart, et demande un arrêt de jeu (84-73). Harris joue intelligemment et Dinwiddie se réveille à nouveau à l’entrée du money time. Le meneur local aime ces moments chauds, et VanVleet lui répond du tac au tac. Mais les Raptors oublient de défendre sur deux actions de suite et Nick Nurse est fou de rage sur son banc. Harris est l’artificier en chef du parking, et punit à chaque fois qu’il en a l’occasion.

La défense locale est exemplaire, et malgré l’envie de Fred VanVleet, ses coéquipiers ont compris cette fois-ci qu’ils ne reviendraient pas. Les Nets peuvent jubiler et s’imposent à domicile (101-91).