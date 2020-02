Suns – Warriors : Ricky Rubio, Elie Okobo et Devin Booker dans tous les bons coups

Alors qu’ils restaient sur six revers en sept matchs, les Suns ont retrouvé le sourire avant le All-Star Break en l’emportant 112-106 devant Golden State.

Phoenix réussit d’abord son entame en passant un 8-0 d’entrée avec Devin Booker à la baguette. En l’absence de Deandre Ayton, Cheick Diallo se distingue à trois reprises sous le cercle mais Marquese Chriss lui répond avec un alley-oop et deux dunks qui maintiennent les Warriors dans le coup. Il faut alors un 13-4 alimenté par Elie Okobo, Jevon Carter et Devin Booker pour voir les locaux prendre leurs distances (34-24).

Elie Okobo maintient le cap

Kelly Oubre Jr vient en aide au tandem Booker-Diallo en début de deuxième quart-temps alors que Golden State se rapproche suite au dunk d’Eric Paschall et au superbe move de Jeremy Pargo à mi-distance. Mikal Bridges apporte également sa contribution avec deux paniers à 3-points, imité peu après par Elie Okobo et Kelly Oubre Jr qui portent ainsi la marque à +13 (58-45). Andrew Wiggins et Marquese Chriss, qui brille encore dans les airs sur un service de Draymond Green, limitent toutefois la casse à la pause (58-50).

C’est également sur un coup de chaud à 3-points de la part de Damion Lee et Draymond Green que les hommes de Steve Kerr parviennent à revenir dans le coup (62-61). Elie Okobo passe un floater à un moment où le match aurait pu basculer, et revoilà les Suns sur le droit chemin, avec un Jonah Bolden agressif au rebond offensif et un Devin Booker en métronome, pour servir Cameron Johnson derrière l’arc et vice-versa (74-66).

Elie Okobo reprend le flambeau avec un panier, deux passes décisives et un lancer-franc qui place les troupes de Monty Williams dans les meilleures conditions à 12 minutes du terme (87-76).

Ricky Rubio à la passe et à la finition

À l’aise, le Français participe à nouveau au 8-2 des Suns conclu par le floater de Ty Jerome (96-84). L’issue est proche mais les Warriors s’accrochent en passant un 8-0 sous l’impulsion du trio Pargo-Paschall-Chriss (96-92). Après une petite période de flottement, le salut vient finalement de Ricky Rubio qui score à 3-points et sert ensuite Kelly Oubre Jr dans le corner pour offrir 8 longueurs d’avance à Phoenix dans le sprint final (106-98).

Le meneur des Suns boucle l’affaire avec un service en or pour Mikal Bridges et un tir à mi-distance et cette fois les Warriors ne s’en relèvent pas, même si Damion Lee a eu l’occasion de ramener les siens à -1 après le 3-points d’Andrew Wiggins en toute fin de partie. Devin Booker, lui, ne tremble pas aux lancer, et Phoenix s’impose 112-106.