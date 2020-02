Blessé face à Memphis, Damian Lillard doit renoncer au All-Star Weekend

Alors que les Blazers couraient après le score en dernier quart, Damian Lillard est parti à la corde. Mais sur un de ses appuis pour attaquer Jonas Valanciunas, le meneur All-Star de Portland a grimacé. Il s’est rapidement dirigé vers les vestiaires, en boitant et se tenant la cuisse droite.

Touché à l’aine, il va passer un IRM pour déterminer la gravité de la blessure. Mais c’est forcément une mauvaise nouvelle pour les Blazers, lancés dans une course contre la montre pour rattraper le train des playoffs.

Damian Lillard ne pourra donc pas participer au All-Star Game et au concours à 3-points, à Chicago, et la NBA va désormais devoir lui trouver un remplaçant pour les deux épreuves. Le bon côté des choses, c’est toutefois que le All-Star Break est tout proche et que les cinq jours de repos ne seront pas de trop pour le meneur et Rip City.