Mavs – Kings : retour autoritaire pour Luka Doncic !

Dallas tournait au ralenti sans lui, avec seulement trois victoires sur les sept derniers matches. Pour son retour face aux Kings, Luka Doncic n’a pas manqué de remettre les points sur les i en reprenant là où il s’était arrêté avant sa blessure. C’est-à-dire en dominant son sujet.

Les Kings l’ont compris dès sa première fulgurance, quand le Slovène a enchaîné dribble dans le dos puis « spin move » pour aller au cercle. Ou lorsqu’il a largement profité, à plusieurs reprises, de son avantage de taille pour enfoncer son défenseur, Cory Joseph, au poste. Luka Doncic entraînait tout son équipe avec lui.

Sacramento tentait malgré tout de rester au contact en première période. Accusant un retard de 11 unités à la pause (63-52), les Kings pouvaient compter sur la vitesse de De’Aaron Fox qui, lorsqu’il ne se faisait pas violemment rejeter par derrière par Maxi Kleber, multipliait les accélérations au cercle. Ou sur les points du banc de Buddy Hield, pas très régulier dans son tir, à l’instar de toute son équipe qui terminait la rencontre à 41% de réussite.

Kristaps Porzingis dans le très bon tempo

Dallas les enfonçait véritablement dans le troisième quart-temps. Là où un Seth Curry plein de justesse, tant à la finition qu’à la fixation, mettait un coup d’accélérateur. Il trouvait parfaitement son compère shooteur, Tim Hardaway Jr., dans les corners à 3-points. Et que dire du match de Kristaps Porzingis, impeccable dans ses tirs, toujours bien dans le rythme. Le Letton a passé sa soirée à envoyer à mi-distance en shootant au-dessus de défenseurs, Harrison Barnes en tête, bien trop petits pour le gêner.

En « trailer », l’intérieur s’offrait même un gros dunk dans le trafic, histoire d’affirmer un peu plus la domination texane (89-68). Luka Doncic et les autres n’avaient plus qu’à gérer les affaires courantes dans un long « garbage time » marqué notamment par un panier primé de Boban Marjanovic.

Victoire autoritaire des Mavs (33 victoires – 22 défaites) qui viennent d’égaler leur nombre de victoires de la saison passée. Ils rejoueront à Orlando après le break du All-Star Weekend. Les Kings (21 victoires – 33 défaites), qui ont sans doute définitivement dit adieux aux playoffs, accueilleront de leur côté Memphis.