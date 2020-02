Par fierté et souci financier, Bobby Portis ne quittera pas New York avant la fin de saison

Après la victoire des Knicks contre Detroit, et avant la défaite contre Atlanta, Bobby Portis était installé dans le vestiaire aux côtés de Wayne Ellington pour évoquer la question d’un éventuel « buyout » à venir.

L’intérieur a vite écarté cette piste avec plusieurs arguments de poids. Dont un qui pèse 15 millions de dollars.

« J’ai 24 ans », avance ainsi Bobby Portis, qui fête ses 25 ans ce 10 février. « Donc pas de buyout pour moi. J’essaie de gagner le plus d’argent possible pour ma famille. J’ai besoin de cet argent pour ma mère, mes frères. Je ne pense même pas à cette option, car à 24 ans, ce serait sans doute un record, même si les gens pensent que je suis plus vieux. Je reste très jeune. »

L’ironie de l’histoire, c’est donc que Wayne Ellington, assis à côté de son coéquipier au moment où il a prononcé ces mots, devrait lui quitter New York après une rupture de contrat.

Bobby Portis a donc la franchise d’assumer qu’il ne veut pas faire une croix sur une partie de son contrat actuel, très bien payé pour un joueur qui ne tourne finalement qu’à 9.5 points et 5.2 rebonds de moyenne cette saison. Sa seconde année de contrat, toujours aussi rémunératrice (15.7 millions), est en « team option » et soumise donc aux envies des (nouveaux) dirigeants des Knicks.

Outre sa situation contractuelle, Bobby Portis a d’autres raisons de ne pas vouloir partir de New York.

« Je n’aime pas abandonner. Je viens du sud, donc quand je commence quelque chose, je le termine. C’est mon slogan, depuis le début de ma vie. Malgré les hauts et les bas, il faut faire face. On a signé, on va au bout. De plus, avec nos quatre victoires de suite (série terminée), je pense que notre équipe va dans la bonne direction. »

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer dans une autre équipe.