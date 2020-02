Dans l’Indiana, Toronto va chercher une 13e victoire de suite

Victor Oladipo est titulaire, et ça semble mieux lui aller : l’arrière marque 7 des 9 premiers points de son équipe. Kyle Lowry imprime un gros rythme en face et marque ses 8 premiers points en solo ou presque. Les deux autres All-Stars, Domantas Sabonis et Pascal Siakam, ne tardent pas à se montrer, mais aucune des deux équipes ne parvient à se détacher dans cette ambiance digne d’un match de playoffs !

Toronto vire avec cinq points d’avance, écart que Fred VanVleet essaie d’accentuer à la tête de la second unit, mais T.J. McConnell porte bien la sienne en face. Les Raptors vont tout de même monter jusqu’à +9 mais des 3-points de McDermott et Lamb puis une interception sur remise en jeu signé McConnell vont vite réduire cet écart (64-64).

Un 10-1 oppurtun

Les Pacers vont même repasser devant après la pause. Mais très brièvement, le temps qu’OG Anunoby ne trouve la mire de loin et que les champions en titre haussent le ton en défense. Ces derniers enfilent un 9-0 pour faire le trou, mais les remplaçants locaux assument leurs responsabilités et limitent la casse à l’approche du quatrième quart : Indianapolis veut éviter une quatrième défaite de suite.

Les frères Holiday se chargent de répondre à 3-points à ceux de Fred VanVleet et Serge Ibaka. Mais ce dernier en remet un qui fait mal à mi-période, puis Terence Davis l’imite et Toronto passe à +8.

Nate McMillan remet ses titulaires en jeu, Nick Nurse attend lui encore un peu. Pascal Siakam revient rater un panier, claqué dans le cercle par Terence Davis, avant d’en réussir un autre, pour conclure un 10-1 au meilleur des moments : les Raptors mènent 111-100 à trois minutes de la fin et ne se feront plus rattraper. C’est du coup une 13e victoire de suite pour Toronto, solide deuxième à l’Est, et les Nets sont les prochains sur la liste !