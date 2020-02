Daryl Morey confiant sur les chances de titre des Rockets

Beaucoup de mouvement chez les Rockets ces derniers jours, avec notamment le départ de leur pivot titulaire, Clint Capela. Désormais, c’est tout pour le shoot et la mobilité à Houston, et cela se fera sans intérieur de métier. Une volonté de Daryl Morey, le GM de la franchise, qui est revenu jeudi sur les changements opérés dans l’effectif, avec USA Today. Il se dit « très excité » à l’idée de voir évoluer Robert Covington dans cette équipe, un joueur qu’il essaie de recruter « depuis longtemps ».

Vivre et mourir avec le tir à 3-points

Si Morey a décidé d’envoyer Capela chez les Hawks, c’est tout simplement pour maximiser les qualités de ses deux joueurs phares, James Harden et Russell Westbrook. Pour lui, il s’agit « d’obtenir le meilleur ajustement et le meilleur style possible autour d’eux ».

Autrement dit, pour que les deux All-Stars soient au top, il faut que les joueurs qui les entourent puissent leur ouvrir des espaces grâce à leur shoot, tout en étant de solides et mobiles défenseurs. Sacrifier le pivot suisse devenait ainsi une évidence pour coller à la nouvelle philosophie prônée par Mike D’Antoni. « En attaque, nous pensons que le jeu est basé sur le rythme, les qualités athlétiques, le shoot et les espaces. […] En défense, nous pensons qu’il faut démarrer au large et être solide dans ce domaine. […] Vous devez couper la pénétration dès le début en étant fort au large puis il faut récupérer le rebond, ressortir et courir », confie le GM texan.

Le titre en ligne de mire

« Nous nous sentons à l’aise à l’idée de battre les Lakers » lâchait-il avant le match de jeudi soir, et il avait raison… Daryl Morey est clair lorsqu’il s’agit d’évoquer la concurrence, et notamment les Lakers, actuellement leaders de la Conférence Ouest. Pour répondre au défi physique et de taille imposé par les Californiens (et les autres équipes qu’ils seront amenés à affronter), les Rockets comptent sur le shoot extérieur.

Et ne parlez pas de luxury tax au GM texan, démentant ainsi toute forme de directive ordonnée par son propriétaire dans le but de faire des économies. « Quand vous êtes candidat au titre, vous êtes tout près de la ligne de la luxury tax. C’est comme cela que nous avons toujours fonctionné. Nous possédons toujours une grosse masse salariale et je n’aime pas que les gens se concentrent là-dessus ».

Les Lakers favoris, Houston juste derrière

Pour ce qui est justement des candidats au titre, ce sont les Lakers qui font figure de favoris selon Morey. Ses Rockets font, eux, partie de la catégorie juste en-dessous, composée notamment des Clippers, des Nuggets et du Jazz. À travers la voix de leur GM, ils se disent « très excités à l’idée de voir ce qu’ils peuvent faire » avec le groupe qu’ils possèdent actuellement.

Quelques heures après cet entretien, Houston donnera finalement raison à Daryl Morey en venant à bout des Lakers, au Staples Center. À voir désormais si cette formule portera ses fruits en playoffs, lorsqu’il faudra battre quatre fois la même équipe et que des ajustements tactiques seront opérés entre chaque match.