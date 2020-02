Miami s’intéresse à Danilo Gallinari

Équipe surprise de cette saison NBA, Miami figure dans le Top 4 à l’Est à l’approche du All-Star Break. De quoi rêver plus grand pour la fin de saison, et la « trade deadline » est là pour leur permettre d’améliorer leur effectif.

Il y a quelques jours, The Athletic nous informait que la franchise s’intéressait à Jrue Holiday, et cette fois-ci c’est au tour d’ESPN d’évoquer une cible de choix : Danilo Gallinari. L’Italien, loin d’être étranger au succès du Thunder, compile 19.2 points de moyenne à 44% aux tirs dont 41% de loin et 5.7 rebonds.

Reste à savoir ce que Miami est prêt à donner en échange, sachant que « Gallo » est en fin de contrat…